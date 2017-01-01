ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğundan uçmaya davet

23 Mayıs 2017 Salı, 14:49
İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğundan uçmaya davet
İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğundan uçmaya davet
- Havacılık Topluluğu Başkanı Yusuf Güngör:
- "Yamaç paraşütü sporunu 7'den 70'e herkes yapabilir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu Başkanı Yusuf Güngör, herkesi uçmaya davet ederek, "Yamaç paraşütü sporu 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spordur" dedi.
Topluluk Başkanı Güngör, yaptığı basın açıklamasında havacılık topluluğu ile ilgili bilgiler vererek, herkesi uçmaya davet etti. Topluluğunun 2015 yılında kurulduğunu belirten Güngör, topluluğunun yıllar önce yamaç paraşütü dalında etkinlikler düzenlediğini ifade ederek, "Ancak topluluğun belli nedenlerden dolayı kapatılması gerekmiş. Topluluğun kapandığı 10 yılın ardından biz iki yıl önce bu topluluğu tekrar kurduğumuzda insanlar biraz uzak duruyorlardı. Üniversitemiz topluluklara çok büyük destek veriyor ve insanların bu bölgede havacılığa aç olmaları nedeniyle gerçekten yoğun bir geri dönüş aldık" şeklinde konuştu.
"Bırakmak istemeyeceğiniz bir branştır"
Güngör, Havacılık Topluluğu olarak birçok faaliyette bulunduklarını dile getirerek, "Bulunduğumuz faaliyetlerden en büyüğü ve en dikkat çekeni yamaç paraşütüdür. Yamaç paraşütü sporu 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spordur. Tüm branşlar gibi, tehlikeleri var ve bizim halkımıza çok uzak bir spor dalı. Uçmak gibi bir olaydan bahsettiğimiz için daha büyük zorluklar görülüyor. Ya da bir tane yamaç paraşütü kazası olduğunda televizyonda, radyoda, her yerde duyduğumuz haberlerden dolayı bu spor bize her zaman çok uzakmış ve tehlikeliymiş gibi geliyor. Ancak deneyimler ve eğitimler tam anlamıyla en iyi şekilde alındıktan sonra, tüm tedbirler de alınırsa çok iyi şekilde öğrenip, istikrarlı bir şekilde devam edilirse herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor. Biraz cesaretinizi topladıktan sonra her seferinde uçmak isteyeceğiniz ve hiç bırakmak istemeyeceğiniz bir branştır" dedi.
Henüz eğitime yeni başladıkları 20-25 kişilik bir ekiplerinin olduğuna değinen Güngör, "Yamaç paraşütünü, teorik olarak, yer çalışmalı olarak ve tepede pratik olarak üç farklı aşamada öğreniyorsunuz" ifadelerini kullandı. Güngör, amaçlarının bölgede yamaç paraşütü sporunu geliştirmek olduğunu kaydederek, "Çünkü çok az biliniyor ve bölgede çok az insanın yaptığı bir spor. Üniversitede bu sporu geliştirirsek bölgede de gelişeceğini düşünüyoruz. Üniversitede bu sporu yapmaktaki amaçlarımızdan bir tanesi de Venk Tepesi'ndeki teykof dediğimiz, bizim kalkış yaptığımız yerin düzenlenmesi, taşlardan arındırılması ve o tepenin en iyi hale getirilmesidir. Mamurek Beydağı Mahallesi denilen yerdeki Beydağı'nda bir teykof alanı var. O teykofun düzenlenmesi, yapılması ve birkaç küçük eğitim alanıyla birlikte İnönü Üniversitesi'nin açacağı birkaç tepe var ve bu tepelerin açılmasıyla Malatya'ya dışarıdan daha çok katılımın olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Uçmak Özgürlüktür"
Havacılık sporunun az yapılan bir spor olduğunu ifade eden Güngör, "Ben azıcık da olsa merakı ve cesareti olan herkesin cesaretli olmasını, televizyonda izlediklerinde bile ne kadar güzel bir spormuş diyenleri bu sporu yapmaya bekliyorum. Hep beraber bu sporu çok daha iyi yerlere taşıyabileceğimize inanıyorum. Çünkü uçmak gerçekten özgürlüktür. Havada olduğunuzu hissettiğiniz anda farklı duygulara kapılıyorsunuz. Yani anlatabilmem mümkün değil çünkü yaşamak gerekiyor. Herkesin en azından bir kere denemesini tavsiye ediyorum. Herkesi topluluğumuza bekleriz" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

23.05.2017 14:49:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehit Uzman Çavuş Sevinç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SEVİNÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Anızın yakılması toprağa zarar veriyor
YEREL

ANIZIN YAKILMASI TOPRAĞA ZARAR VERİYOR
İnönü Üniversitesinde Kore'nin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KORE'NİN KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİ TANITILDI
Belediye başkanı Akdemir'den gençlere övgü
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI AKDEMİR'DEN GENÇLERE ÖVGÜ
Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL

MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI
MABESEM'den el sanatları sergisi
YEREL

MABESEM'DEN EL SANATLARI SERGİSİ
Meteorolojiden uyarı
YEREL

METEOROLOJİDEN UYARI
Apartman boşluğuna düşen kişi öldü
YEREL

APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR KUPASINI ALDI

Yazar Mehmet Gülseren vefat etti
YEREL

YAZAR MEHMET GÜLSEREN VEFAT ETTİ
'Kadın yasal hakları eğitimi' konusunda konferans düzenlendi
YEREL

'KADIN YASAL HAKLARI EĞİTİMİ' KONUSUNDA KONFERANS DÜZENLENDİ
Halı saha turnuvasında heyecan artıyor
YEREL

HALI SAHA TURNUVASINDA HEYECAN ARTIYOR
Anadolu Kulüplerinden TFF ye destek çağrısı
YEREL

ANADOLU KULÜPLERİNDEN TFF YE DESTEK ÇAĞRISI
Otobüs işletmecileri Malatya'da toplandı
YEREL

OTOBÜS İŞLETMECİLERİ MALATYA'DA TOPLANDI
Çınar Kolejinden Çobanbey Üst Bölgesi Komutanlığına kütüphane
YEREL

ÇINAR KOLEJİNDEN ÇOBANBEY ÜST BÖLGESİ KOMUTANLIĞINA KÜTÜPHANE
Öğrenci ve velileri sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
YEREL

ÖĞRENCİ VE VELİLERİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ
İnönü Üniversitesi basketbolda iddialı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BASKETBOLDA İDDİALI
Akın, Çobanlar fuarını değerlendirdi
YEREL

AKIN, ÇOBANLAR FUARINI DEĞERLENDİRDİ
Yeni Hamle Anadolu Lisesinde yıl sonu pikniği
YEREL

YENİ HAMLE ANADOLU LİSESİNDE YIL SONU PİKNİĞİ
Sanatçılar sulu boya çalışması ile Taş Köprüyü resmettiler
YEREL

SANATÇILAR SULU BOYA ÇALIŞMASI İLE TAŞ KÖPRÜYÜ RESMETTİLER
İpekçi Caddesinde çalışmalar tamamlandı
YEREL

İPEKÇİ CADDESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Hac seminerleri başladı
YEREL

HAC SEMİNERLERİ BAŞLADI
Büyükşehir Konservatuvarından konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARINDAN KONSER
Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anılacak
YEREL

ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM TANRIVERDİ ANILACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..