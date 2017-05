YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğundan uçmaya davet

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu Başkanı Yusuf Güngör, herkesi uçmaya davet ederek, "Yamaç paraşütü sporu 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spordur" dedi.

Topluluk Başkanı Güngör, yaptığı basın açıklamasında havacılık topluluğu ile ilgili bilgiler vererek, herkesi uçmaya davet etti. Topluluğunun 2015 yılında kurulduğunu belirten Güngör, topluluğunun yıllar önce yamaç paraşütü dalında etkinlikler düzenlediğini ifade ederek, "Ancak topluluğun belli nedenlerden dolayı kapatılması gerekmiş. Topluluğun kapandığı 10 yılın ardından biz iki yıl önce bu topluluğu tekrar kurduğumuzda insanlar biraz uzak duruyorlardı. Üniversitemiz topluluklara çok büyük destek veriyor ve insanların bu bölgede havacılığa aç olmaları nedeniyle gerçekten yoğun bir geri dönüş aldık" şeklinde konuştu.

"Bırakmak istemeyeceğiniz bir branştır"

Güngör, Havacılık Topluluğu olarak birçok faaliyette bulunduklarını dile getirerek, "Bulunduğumuz faaliyetlerden en büyüğü ve en dikkat çekeni yamaç paraşütüdür. Yamaç paraşütü sporu 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spordur. Tüm branşlar gibi, tehlikeleri var ve bizim halkımıza çok uzak bir spor dalı. Uçmak gibi bir olaydan bahsettiğimiz için daha büyük zorluklar görülüyor. Ya da bir tane yamaç paraşütü kazası olduğunda televizyonda, radyoda, her yerde duyduğumuz haberlerden dolayı bu spor bize her zaman çok uzakmış ve tehlikeliymiş gibi geliyor. Ancak deneyimler ve eğitimler tam anlamıyla en iyi şekilde alındıktan sonra, tüm tedbirler de alınırsa çok iyi şekilde öğrenip, istikrarlı bir şekilde devam edilirse herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor. Biraz cesaretinizi topladıktan sonra her seferinde uçmak isteyeceğiniz ve hiç bırakmak istemeyeceğiniz bir branştır" dedi.

Henüz eğitime yeni başladıkları 20-25 kişilik bir ekiplerinin olduğuna değinen Güngör, "Yamaç paraşütünü, teorik olarak, yer çalışmalı olarak ve tepede pratik olarak üç farklı aşamada öğreniyorsunuz" ifadelerini kullandı. Güngör, amaçlarının bölgede yamaç paraşütü sporunu geliştirmek olduğunu kaydederek, "Çünkü çok az biliniyor ve bölgede çok az insanın yaptığı bir spor. Üniversitede bu sporu geliştirirsek bölgede de gelişeceğini düşünüyoruz. Üniversitede bu sporu yapmaktaki amaçlarımızdan bir tanesi de Venk Tepesi'ndeki teykof dediğimiz, bizim kalkış yaptığımız yerin düzenlenmesi, taşlardan arındırılması ve o tepenin en iyi hale getirilmesidir. Mamurek Beydağı Mahallesi denilen yerdeki Beydağı'nda bir teykof alanı var. O teykofun düzenlenmesi, yapılması ve birkaç küçük eğitim alanıyla birlikte İnönü Üniversitesi'nin açacağı birkaç tepe var ve bu tepelerin açılmasıyla Malatya'ya dışarıdan daha çok katılımın olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Uçmak Özgürlüktür"

Havacılık sporunun az yapılan bir spor olduğunu ifade eden Güngör, "Ben azıcık da olsa merakı ve cesareti olan herkesin cesaretli olmasını, televizyonda izlediklerinde bile ne kadar güzel bir spormuş diyenleri bu sporu yapmaya bekliyorum. Hep beraber bu sporu çok daha iyi yerlere taşıyabileceğimize inanıyorum. Çünkü uçmak gerçekten özgürlüktür. Havada olduğunuzu hissettiğiniz anda farklı duygulara kapılıyorsunuz. Yani anlatabilmem mümkün değil çünkü yaşamak gerekiyor. Herkesin en azından bir kere denemesini tavsiye ediyorum. Herkesi topluluğumuza bekleriz" diye konuştu.

