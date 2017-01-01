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Buğdayda iyi verim beklentisi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB), hububat hasadı öncesi sektörel analiz toplantısı düzenledi.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında yapılan toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Akar, Toprak Mahsulleri Ofisi Antalya Ajans Amiri İrfan Cesur, BATEM'den Ziraat Mühendisi Ali Koç, Batı Akdeniz Biçer Döverciler Kooperatifi Başkanı Kadir Sarıcalar, ATB Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi üyeleri, ilçe ziraat odaları başkanları, tarım il ve ilçe müdürlükleri ve un fabrikalarından temsilciler katıldı.



Bereket dileği

ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, hububat hasadı öncesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini konuşmak üzere sektör temsilcilerini topladıklarını belirterek, "Amacımız sektörün sorunlarını paylaşıp tarafların katılımıyla ortak çözümü ortaya koymaktır. Bu yıl gerçekleştireceğimiz hububat hasadının üretici, tüccar ve sanayicimize, ülke ekonomisine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.



Sanayicinin talebi karşılanmalı

Toplantının moderatörü Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, Antalya'nın tarım kenti olduğunu belirterek, üniversitenin yaptığı çalışmaların sektörle paylaşılması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını kaydetti. Buğdayda verim ve kalitenin elde edilmesinin tercih edilen tohum çeşidine de bağlı olduğunu belirten Akar, "Sanayicinin istediği buğdayı nasıl üretiriz buna cevap bulamazsak buğday üretimi biter" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınırken, ekim alanlarının azaldığına dikkat çekti.



Yayla buğdayı yağmur bekliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Hidayet Güç de, çiftçinin hangi tohumu bulursa onu ekme yolunu seçtiğini belirterek, artık bölgeye uygun çeşit tercihinin yapılması gerektiğini söyledi. Sahilde buğday verim ve kalitesinin iyi olduğunu kaydeden Güç, yayla bölgesindeki buğdayın bu dönem yağış görmemesi halinde kuraklık nedeniyle yüzde 35-40 verim kaybına uğrayacağını kaydetti.



Hasat 5 Haziran'da başlıyor

Batı Akdeniz Biçer Döverciler Kooperatifi Başkanı Kadir Sarıcalar, bu yıl buğday biçiminde sıkıntı çekmeyecekleri söyledi. Bölgede buğday hasadının 5 Haziran'da başlayacağını kaydeden Sarıcalar, sanayici ve tüccarın topraklı biçilmemesi talebini dikkat alacaklarını vurguladı.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 14:50:00 TSI

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