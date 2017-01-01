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Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların el emekleri sergilendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergileyerek satışa sundu. Özel bir alışveriş merkezinde açılan sergide, ahşaptan, seramik boyamaya, rölyef çalışmasından el işlemelerine kadar çok sayıda ürün yer aldı. 2 gün boyunca açık kalacak serginde toplanan para ile çocuklara yeni materyaller alınması planlandığı bildirildi.

Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, "Temel hedefimiz çocuklarımızın sadece yedirip, içirip, barındırma değil. Bunları belli bir yaştan sonra toplum hayatına hazırlamak için mücadele de ediyoruz. Çocuklarımız eğitimlerine devam etmelerinin yanında spor, müzik ve kültürel faaliyetler yapıyorlar. El emeklerini geliştirerek belki ileride iş imkanı bulabilirler" dedi.

Serginin çok anlamlı ve özel olduğunu dile getiren Vali Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu'da , "Çocuklar çok güzel işler yapmış. Bunlarında satışlarını yapıyorlar. Buradan kazanacakları parayla da tekrar kendilerine materyal alacaklar. Vatandaşlarımızı burayı gezmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyorum. Elazığ halkı bu konularda çok duyarlı. Sergimiz 2 gün açık kalacak ve sonunda hiçbir ürünün kalmayacağından eminim" diye konuştu.

(CK-HİV-Y)



23.05.2017 14:50:37 TSI

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