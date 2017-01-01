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Diyarbakırlı atlet Türkiye şampiyonu oldu



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DİYARBAKIR (İHA) - Antalya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi atletizm final müsabakalarında Diyarbakırlı Berat Ezgin, 2 bin metrede Türkiye birincisi oldu.

Atletizm Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğdu, Antalya'da yapılan müsabakaların büyük çekilmeye sahne olduğunu söyledi. Özaydoğdu, çekişmeli geçen müsabakalarda Diyarbakır adına yarışan Berat Ezgin'in Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Özaydoğdu, "Türkiye'nin birçok bölgesinde onlarca sporcunun yer aldığı müsabakalar bir hayli zorlu geçti. 20-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda Berat Ezgin 2 bin metrede müsabakalara katıldı. Çok iyi sporcuların yer aldığı müsabakalarda tüm rakiplerini geçen Diyarbakırlı sporcumuz Türkiye birincisi olarak, önemli bir başarıya imza atmıştır. Sporcumuzu elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.

(MÇ-MP-Y)



23.05.2017 14:51:33 TSI

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