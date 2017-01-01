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Evlilik Okulu'nda 32'nci dönem sona erdi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Evlilik Okulu'nda 32'nci dönem sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında yaklaşık 5 yıldır düzenlenen ve yüzlerce mezun veren Evlilik Okulu'nda 32. dönem sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi binasında düzenlenen Evlilik Okulu sertifika törenine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı.

Türkiye'ye örnek olan Ailemi Seviyorum Projesi'nin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Değirmenci, "Aslında hepimizin ortak bir amacı var. Vatanını, milletini, bayrağını ve devletini seven insanlardan oluşan bir toplum olsun istiyoruz. Hepimizin aslında ortak paydası bu. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hedefe giden bu yolda hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Değirmenci, konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikalarını verdi.

(İHA-Y)



23.05.2017 14:52:51 TSI

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