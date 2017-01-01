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Diyarbakırlı atletten bir ilk

23 Mayıs 2017 Salı, 14:53
Diyarbakırlı atletten bir ilk

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakırlı milli atlet Meryem Bekmez, tarihi bir başarıya daha imza attı. Çek Cumhuriyetinde yapılan 12. Avrupa Yürüyüş Kupası'nda Meryem Bekmez, ikinci oldu.
Geçen yıl kırdığı rekorlarla gündeme oturan ve Avrupa Yıldızlar şampiyonu olan Bekmez, bu kez de Avrupa Kupası'nda bir ilki başardı. 10 kilometre genç kadınlar yarışında mücadele veren Bekmez, 46:48'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı ve 21 yıllık kupa tarihinde Türkiye'de ilk podyumu kazandırdı. İlk beş kilometresi 23:38 ile geçilen yarış boyunca özel izinle kupada mücadele veren Rus Yana Smerdova ve Alman Tereza Zurek ile çekişen Meryem, son turda Smerdova'nın atağına karşılık veremedi. Buna karşın Zurek'i arkasında tutmayı başaran Bekmez, finişe ikinci sırada ulaşarak tarihe geçti. Yarışta mücadele veren diğer Diyarbakırlı atlet Ayşe Tekdal ise, 51:27 ile 19. sırayı aldı.

"Çok önemli bir başarı"
Antrenör Çetin Aslan, tarihi bir başarıya imza atan sporcusu Meryem Bekmez'i yürekten kutladığını söyledi. Aslan, "Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Meryem çok iyi mücadele etti. Birinci olacağı yarışmayı ikinci tamamladı. Ama bu başarı Türkiye'de bir ilk oldu. 21 yıllık kupa tarihinde Türkiye'de ilk podyuma çıkan sporcu Meryem oldu. Bu nedenle elde edilen başarı bizi gururlandırdı" dedi.
Meryem Bekmez de elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ve daha büyük başarılara imza atmak istediğini ifade etti.
(MÇ-MP-Y)

23.05.2017 14:53:03 TSI
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