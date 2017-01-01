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15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde Mezuniyet Coşkusu



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Kilis'in en köklü okullarından olan, Türkiye'nin dört bir yanında belirli makamlardaki birçok önemli şahsiyeti mezun etmiş, daha önceki adıyla Kilis Lisesinde eski mezunlarla yeni mezunlar 9'uncu Geleneksel Pilav Gecesinde buluştu. Kilis Valisi İsmail Çataklı'nın ve okulun eski mezunlarından AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın da katıldığı Mezuniyet Gecesinde kalpler üniversite yolculuğu için attı. Vali Çataklı, gençlere yönelik olarak yatığı konuşmasında, bundan sonraki hayatlarında kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeleri gerektiğinin önemine dikkat çekerek, gençlerin üniversite hayatlarını iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Gençlerin üniversiteyi sadece akademik bilgilerin verilebildiği zaman dilimi olarak görmemelerinin altını çizen Vali Çataklı, kendilerini hayata hazırlayacakları bir dönem olarak değerlendirmelerinin faydalı olacağını belirtti.

(MAD-SD-Y)



23.05.2017 14:53:50 TSI

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