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İzmitli güreşçiler, 1. Lig yolunda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyespor güreş takımı Ankara'da düzenlenen 2. Lig 2. Hafta müsabakalarında rakiplerini tek tek yenerek çeyrek finale yükseldi.

İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Ankara'da yapılan 2. Lig 2. Hafta müsabakalarında, Akhisar Bld takımını ve Ankara Ulaştırma sporu yenerek 8 puana ulaşmıştı. İzmit Belediyespor güreş takımı bugün yapılan karşılaşmalarda Akhisar Bld sporu yenerek 2 puan aldı. Arkasından karşılaştığı Ankara Ulaştırma sporu da yenen güreş takımı 2 puan alarak grubu lider bitirerek çeyrek finale kaldı. Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk güreş takımını yalnız bırakmadı ve galibiyetleri sonrasında tebrik ettiler.

Müsabakaların ardından konuşan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk, "Güreş branşımızdan sorumlu Başkan Yardımcımız Muhammet Öztürk'ü, sporcularımızı ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Takımımız çok yeni olmasına rağmen büyük başarılara imza attı. 1. Lig yolunda önemli yol kat etti. İnanıyorum ki İzmit'imizi diğer branşlarda olduğu gibi ata sporumuz olan güreşte de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedef 1. Lig "dedi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 14:55:02 TSI

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