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Elazığ'da lise öğrencilerinden bilim sergisi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da lise öğrencilerinin hazırladığı bilimsel projeler sergilendi.

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'Yılsonu Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Okul yerleşkesinde bulunan spor salonunda kurulan sergide 60 öğrenci tarafından hazırlanan 30 proje görücüye çıktı.

Yıl içerisinde öğrencilerin gördükleri teorik eğitimlerin uygulamaya dönüştüğünü aktaran Okul Müdürü Fethi Kılınç "Bilim fuarı adı altında proje çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin yapmış oldukları teorik çalışmaların yanında uygulamalı eğitimlerin de önem arz ettiğini belirtmek için böyle bir proje çalışmasına başladık. Burada elektrik elektronik, tesisat, harita kadastro, medikal teknolojiler, inşaat ve bilişim alanında bulunan öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan bir takım projeleri görüyoruz. Bizler meslek, teknik, eğitim okulları olarak öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarını başarılı kılmak için bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Proje kapsamında bakır borular kullanarak daha fazla ısı salınımını gerçekleştirmeye çalıştıklarını aktaran öğrencilerden Ahmet Çelebi "Projemizin ismi Isı konvektörü. Projemizin amacı evlerimizde kullanılan peteklerin yerine daha estetik ve daha az yer kaplayacak bir ısı paneli oluşturarak elde edilen ısıdan maksimum şekilde faydalanabilmek. Sistemimizde kombide ısınan su radyatörden geçerek bakır borulara geliyor. Bakır boruların altına yerleştirmiş olduğumuz fanlar sayesinde borulara gelen ısı yukarıya doğru iletilmekte ve bizlere daha fazla ısı sağlamaktadır" diyerek çalışmalarını aktardı.

Rüzgar tribünü projesiyle elektrik ürettiklerini aktaran öğrencilerden Ferhat Cenk Karataş ise," Elektrik enerjisinden daha az maliyetle daha fazla verim sağlayabilmek için bu projeyi yaptık. Projemizde yapmış olduğumuz panel sayesinde rüzgardan faydalanarak ürettiğimiz mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyoruz" diye bilgi verdi.

Suyun elektrolizini sağlamak adlı proje ile sergiye katılan Abdulkadir Erek'te, amaçlarının su içerisine hortum koyup sudan hidrojeni çekerek yakıt elde etmek olduğunu kaydetti.

(YÖ-HİV-Y)



23.05.2017 14:55:57 TSI

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