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Ulaşıma dev yatırım

- Ordu'nun kırsal kesiminde sürdürülen asfalt çalışmalarında 2 yılda 320 km sıcak asfalt döşendi

- Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl 500 km sıcak asfalt çalışması yapacak



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Yerel yönetimler tarafından tek seferde yapılan ve Türkiye'nin en büyük sıcak asfalt yol ihalesi olan "752 Km'lik Sıcak Asfalt Yol Projesi"ni başarıyla uygulayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi ekip ve ekipmanını da katarak toplam 1.300 km'lik asfalt yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ihale dışında kendi imkanlarıyla da sıcak asfalt yol yaptıklarını belirterek, "2014-2016 yılları arasında ulaşım hizmetleri kapsamında 300 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. 1.300 km sıcak asfalt yol çalışmamızın 320 km'lik kısmını tamamladık. Bu yıl da daha önce alt yapısını hazır hâle getirdiğimiz 500 km'lik yolun asfaltını yapacağız" dedi.



3 yılda 300 milyon TL harcandı

752 Km'lik Sıcak Asfalt Yol İhalesi dışında il genelinde kendi ekip ve ekipmanıyla da asfalt çalışması sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, "19 ilçemizde 112 mahalle ve grup yolu ile ana arterlerde çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. 2014-2016 yılları arasında 300 milyon TL'lik ulaşım yatırımı gerçekleştirerek bu alanda bir rekora imza attık. Ülkemizin en fazla yağış alan illerinden olan Ordumuzda geride bıraktığımız üç yıllık süreçte, 320 km sıcak asfalt, 675.5 km sathi asfalt kaplama ve 29 km beton yol yaparken, yolları yağmur suları ve toprak kaymalarının olumsuz etkisinden korumak amacıyla da 180 bin 372 metreküp taş duvar, bin 387 metreküp betonarme duvar, 32 bin 620 m koruge boru, bin 400 m kutu menfez ve 25 bin 143 metreküp kaldırım imalatı gerçekleştirdik. Amacımız, asfalt çalışmalarını bitirerek ulaşım sorununu en aza indirmek ve mevcut yol güzergahlarının standardını yükselterek konforlu ulaşımı sağlamak" diye konuştu.



Yıl sonuna kadar 500 km asfalt dökülecek

2017 yılında yol çalışmalarına 221 milyon TL kaynak ayırdıkları söyleyen Başkan Yılmaz, "Ülkemizde en fazla sıcak asfalt döken Büyükşehir Belediyesiyiz. Sıcak asfaltını dökeceğimiz yolların büyük oranda altyapısını şimdiye kadar hazır hale getirdik. Ekiplerimiz, 24 saat esaslı olarak muazzam şekilde çalışmaya devam ediyor. 19 ilçemizde şantiyelerimiz var ve bu yıl yüksek kesimlerimizdeki yolları hızlı bir şekilde bitirip, sahil kesimimizdeki yollara ağırlık vereceğiz. Hava şartlarının müsait olması durumunda, yılsonuna kadar Altınordu ilçemizde 120 km ve Fatsa ilçemizde 100 km olmak üzere, diğer ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla birlikte 500 km sıcak asfaltı dökmüş olacağız" açıklamasında bulundu.

(MAK-SLH-Y)



23.05.2017 14:56:36 TSI

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