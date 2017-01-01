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Kayapınar Belediyesi şehit ve gazi yakınlarını umreye gönderiyor

23 Mayıs 2017 Salı, 14:58
Kayapınar Belediyesi şehit ve gazi yakınlarını umreye gönderiyor
Kayapınar Belediyesi şehit ve gazi yakınlarını umreye gönderiyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın talimatıyla ilçe sınırları içerisinde oturan 137 şehit ve gazi yakınını belirli aralıklarla kafileler halinde umreye gönderilecek.
Kayapınar ilçesinde yaşayan 137 şehit ve gazi yakını, İlçe Belediyesi tarafından çeşitli aralıklarla umreye gönderiyor. Umreye gidecek 34 kişilik ilk kafile, Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette şehit ve gazi yakınlarının oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Şehit ve gazi yakınları 14 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak.

"İlk kez bir belediye bizi umreye gönderiyor"
İlk kez umreye gidecek olan şehit ve gazi yakınları, kutsal topraklara gitmelerine vesile olan Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'a duacı olduklarını belirterek, "Devletimiz her fırsatta bize sahip çıkıyor. İlk kez Diyarbakır'da bir belediye bizi kutsal topraklara götürecek. Bundan dolayı çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Katkılarından dolayı değerli Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah bin kere razı olsun" dedi.

"Şehit yakınları baş tacımızdır"
Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, şehit yakınlarının baş tacımız olduğunu vurgulayarak, bu konuda hiç kimsenin şüphesinin olmamasını ifade etti. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet kademelerinin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ve olacağını anlatan Kılıç, "Devletimizin size verdiği değer en üst noktadadır. Bu kutsal yolculuğunuzda, bu güzel yerleri göreceğiniz için sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Bu kutsal ve mübarek yerlere gitmeniz güzel bir olay. Bu olayda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu olayı her zaman devam ettiririz" diye konuştu.

"Şehit yakınlarımıza ne yapsak azdır"
Başkan Kılıç, şehitlerin gözlerini kırpmadan canlarını bu vatan için verdiğini ifade ederek, şehit ailelerine devlet ve millet olarak ne yapılsa az olacağını da sözlerine ekledi.
Ziyaret, katkılarından dolayı şehit ve gazi yakınlarının Kılıç'a plaket taktimi ile son buldu.
(İHA-MP-Y)

23.05.2017 14:58:52 TSI
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