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Çocuk işçilerin önüne geçmek için toplandılar



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir grup vatandaş, 12 Haziran Dünya Çocuk İşbirliği ile Mücadele Günü kapsamında çocuk işçilerin önüne geçmek için toplandı.

İzmit'in en işlek caddesi olan yürüyüş yolunda bir araya gelen bir grup vatandaş, çocuk işçilerin çalışmasına dikkat çekmek için toplandı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Kocaeli İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında her yıl çocuk işçiliğine dikkat çekiyoruz. Bu yıl da Dünya çocuklarıyla birlikte bizim çocuklarımızın da sokaklardan tarlalardan, ağır ve tehlikeli işlerden kurtulmaları için, Dünya çocuklarına yaraşır bir yaşam ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için kamuouyunu dikkatini çekmek istiyoruz. Çocuk işçiliği sosyal ve ekonomik yönden bir insan hakkı ihlalidir. Çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan işlerde çalıştırılmaları ulusal mevzuatımızda ve ülkemiz tarafından da imzalanan uluslararası sözleşmeler ile yasaklanmıştır. Çocuk işçiliği Dünya'da getirilen yasaklara rağmen, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Çocuklar tarlalarda, fabrikalarda, maden ocaklarında hatta savaşlarda asker olarak kullanılmakta ve çalıştırılmaktadır" dedi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 14:59:16 TSI

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