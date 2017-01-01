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Başkan Kayda Kıbrıslı Başkan Tülücü'yü ağırladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü'yü makamında ağırladı.

Ziyarette Gazimağusa Paşaköy Belediye Başkanı Tülücü, Başkan Kayda'ya birlikte ileriki zamanlarda işbirliği içerisinde çalışarak kardeş belediye olma temennisinde bulunarak, plaket takdim etti. Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca'nın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Kayda, sosyal ve kültürel açıdan paylaşımlarda bulunmak amacıyla kardeşlik ilişkilerinin kurulması gerektiğini söyledi. Başkan Kayda, "Paşaköy Belediyesi ile kardeş belediye olmak bizleri çok mutlu eder" diyerek, ziyaret anısına Başkan Habil Tülücü'ye, dostluğu simgeleyen kahve fincanı hediye etti. Nezaket ziyaretlerinden dolayı KKTC Gazimağusa Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü'ye teşekkür eden Başkan Kayda, çalışmalarında başarılar diledi.

(BA-ÖND-Y)



23.05.2017 15:00:44 TSI

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