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Başkan Demiraslan'dan kongre açıklaması

23 Mayıs 2017 Salı, 15:01
Başkan Demiraslan'dan kongre açıklaması
Başkan Demiraslan'dan kongre açıklaması

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, 3.Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştiren AK Parti'de yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, AK Parti'nin 3.Olağanüstü Büyük Kongresi'ni değerlendirdi. AK Parti'nin kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bin 414 oyla yeniden Genel Başkan olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Demiraslan, "Yeni atılım dönemi, demokrasi, değişim ve reform temasını taşıyan kongremizin tamamlanmasıyla birlikte yeni bir döneme girdik. Biz Balıkesir teşkilatı olarak genel başkanımızın kongrede verdiği mesajları aldık. Genel başkanımızın mesajları son derece nettir. Yeni dönemde büyük bir değişim olacak ve bu büyük değişimde çalışmayan, halka inmeyen ve halkımızı kucaklamayanların yeri olmayacaktır. Genel Başkanımız hem belediyelere hem de teşkilatlara önemli uyarılarda bulunmuştur. Bu makamlar bize ait değildir. Millete aittir. Millete ait olan bu makamları milletimizin yararına kullanmak zorundayız" dedi.
Yeni bir başlangıç dönemine girdiklerini ifade eden Demiraslan, "Yeni bir başlangıç dönemi olarak tanımladığımız bu yeni dönemi çok iyi değerlendirmek zorundayız. Önümüzde 2019 seçimler var. Mart ayında yerel seçimler var. Kasım ayında ise parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Kapı kapı dolaşıp milletin partisi olan AK Parti'nin yaptığı ve yapacağı hizmetleri tek tek anlatacağız" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Bu zor dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak zorundayız. Genel Başkanımız açıkça yeni dönemde partiye zarar veren, partinin motivasyonunu aşağı çekenlerin bu büyük ailede barınamayacağını ifade etmiştir. Bu nedenle hep birlikte AK Parti'nin başarısına kilitlenmek zorundayız. Millete hizmet yolunda yeni başarılara imza atmalıyız. Genel Başkanımızın Güçlü Türkiye için çizdiği 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna göre hareket etmek durumundayız" şeklinde konuştu.
AK Parti'nin 3.Olağanüstü Büyük Kongresinde MYKY üyeliğine seçilen Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nu da tebrik eden Demiraslan, "Aydınlıoğlu MKYK üyesi olarak Genel Başkanımızın A takımına seçilmiştir. Balıkesir'den MKYK'da bir temsilcimiz olması bizleri mutlu etmiştir. Bu vesile ile Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu'na 3. kez seçildiği MKYK üyeliği görevinde başarılar diliyorum" dedi.
(TS)

23.05.2017 15:01:01 TSI
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