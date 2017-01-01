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Horasanlı öğrencilerden anlamlı sergi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Şahap Çakır

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde öğrencilerin, hazırladığı 500 çalışma sergilendi. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı sergide 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir resmi katılımcıların büyük beğenisini topladı.

İnkılap Ortaokulu öğrencileri tarafından bir yıl içerisinde yapılan resimler ve için hazırlanan materyaller sergisi okulda açıldı. Serginin açılışı Horasan Belediye Başkan Vekili Daştan, Bingöl ilçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt ile şube müdürleri tarafından gerçekleştirildi.

Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakurt, "2016-2017 öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde öğretmenlerin gayretleriyle bir yıl boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmaları gezdik ve çok beğendik. Bu etkinliklerin çok önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu başarıda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin emeği vardır. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele omuz omuza olursak başarı ve mutluluk kendiliğinden gelir" dedi.

Sergiyle ilgili bilgi veren öğretmen Betül Yavuz, "Çalışmalarımız iki dönemi birden içeriyor. Çalışmalarımız karakalem, çini, popüler sanat ve grup çalışmaları bulunuyor. 5 ve 6'ncı sınıf öğrencileri tarafından yaptığımız sergiyi bugün açtık" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



23.05.2017 15:08:02 TSI

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