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Trafik kazasında ölen Gürcan toprağa verildi



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Gürcan (48) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selendi'ye gelmek üzere özel otosuyla yola çıkan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Mehmet Gürcan olay yerinde hayatını kaybetmiş oğulları Nazmi ve Çağlar Gürcan ise yaralanmıştı.

2 çocuk babası Mehmet Gürcan bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Selendi İlçe mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi. Büyük oğlu olan Nazmi Gürcan'ın tedavisi nedeniyle katılamadığı cenaze törenine küçük oğlu olan Çağlar Gürcan tabutun başında gözyaşlarına hakim olamazken ayakta zor durdu. Eski Belediye Başkanı Ramazan Gürcan'ın kardeşi olan Mehmet Gürcan'ın cenaze namazına Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç, Büyükşehir Selendi koordinatörü İbrahim Kara, Belediye Eski Başkanı Ramazan Gürcan, Siyasi parti Başkanları ve yöneticileri, Daire müdürleri, yakınları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

(AÇ-AY-Y)



23.05.2017 15:09:48 TSI

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