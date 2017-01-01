öy okulundaki bilim fuarı yoğun ilgi gördü

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Köy okulundaki bilim fuarı yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde ortaokul öğrencileri tarafından açılan bilim fuarı yoğun ilgi gördü.

Kızık köyündeki Mehmet Yaşar Ortaokulu öğrencilerinin zor şartlar altında bilim fuarı düzenledi. Köydeki düğün salonunda düzenlenen fuara Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosmanoglu , Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, iş adamı Ahmet Yaşar ile davetliler katıldı. Fuar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı, açılış konuşması yapan Okul Müdürü Mehmet Gönen, bir köy okulunda örgencilerin bilim fuarı düzenlemesinin önemini vurgu yaptı. Fuarın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildikten sonra öğrenciler geliştirdikleri ürünleri davetlilere tanıttı.

Fuarla ilgili düşüncelerini dile getiren Başkan Yaşar ise Türkiye'nin sorgulayan, araştıran gençler sayesinde geleceğini daha güzel olacağını ifade etti.

(AB-GC-



23.05.2017 15:11:04 TSI

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