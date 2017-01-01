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Erzurum'da 1090 adet kaçak Rus taşı tespih ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda bin 90 adet Rus taşı kaçak tespih ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda Erzurum'a çok sayıda kaçak Rus taşı tespihlerden getirerek piyasaya sürmek isteyen bir şahıs tespit edildi. Tortum yolu girişinde şüpheli şahıs bir yolcu otobüsünde yakalandı. 1 çuval içerisinden bin 90 adet kaçak tespih ele geçirildi. M. D., isimli şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(AA-AA-Y)



23.05.2017 15:13:34 TSI

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