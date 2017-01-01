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BİRKONFED Erzurum yönetimi basın mensupları ile buluştu

23 Mayıs 2017 Salı, 15:18
BİRKONFED Erzurum yönetimi basın mensupları ile buluştu
BİRKONFED Erzurum yönetimi basın mensupları ile buluştu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - BİRKONFED Erzurum Temsilcisi Muhammed Zeki Gözeler ve yönetimi, Palan Otel'de ulusal ve yerel basının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Toplantıda, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun kuruluş süreci ve amaçları hakkında bilgi veren Gözeler, Kurucu Genel Başkanlığını İşadamı Osman Ünsal'ın yaptığı ve kısa sürede 7 federasyon ve bunlara bağlı 680 derneğin bir araya gelebilme başarısının gösterildiğini dile getirdi.
Erzurum'da seçkin iş adamlarının bir araya gelerek oluşturduğu BİRKONFED iş Dünyası Erzurum temsilciliği yönetiminin, şehirde faaliyet gösteren tüm iş dünyası dernek ve işadamlarına kapılarının açık olduğunu dile getiren Gözeler, iş dünyasının birlikte hareket etmesi halinde bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde daha hızlı yol alınabileceğini dile getirdi.
Gözeler konuşmasına şöyle devam etti; 'Bizler, bu şehre şimdiye kadar hizmet etmiş ve bundan sonra da hizmet etmeyi hedefleyen iş adamlarını ile bir araya gelerek yol almaya çalışan bir ekibiz. Kapımız Erzurum'da faaliyet gösteren tüm iş adamlarına açıktır. Bu anlamda, şehrimizde faaliyet yürüten tüm yatırımcılarımızın sorunlarını masaya yatırmak ve çözüm yolları için gerekli adımları atabilmek öncelikli hedefimizdir.
Şehrimizde faaliyet gösteren ve gerçekten büyük projelere imza atan ve atabilecek güçte olan yerel yatırımcılarımız varken, ısrarla yabancı yatırımcı arayışında bulunmanın, yerel iş adamlarına yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda şehrimizdeki tüm kamu kurumu ve yerel yönetim yöneticilerini, yerel yatırımcılara destek olmaya davet ediyoruz.
Var ise, sorunların yapılacak karşılıklı görüşmeler ile aşılabileceğine inanıyor ve ortaya çıkan sorunların ele alınması veya fikir beyan edilmesini rakip veya muhalif bir duruş olarak algılamak yerine, bir araya gelinerek çözüm üretilebilecek bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
Ayrıca hükümetimizin şehrimizi de kapsayan cazibe merkezi projelerini değerlendirme kapsamında, önceliğin şehrimizdeki iş adamlarının yüzü aşkın verilen projelerden yana kullanmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda bizler konuyu görüşebildiğimiz tüm siyasi parti vekillerine ilettik. Kendilerinden destek beklediğimizi de dile getirdik.
Şehrimize yapılan yatırımların yanı sıra, yatırımcıların yaptığı hizmetlerin anlatılmasında siz değerli basın mensuplarının etkisi şüphesiz büyüktür. Sizlerin desteği ile şehrimizi belli bir seviyeye taşımayı hedeflemekteyiz.
Davetimizi önemseyerek toplantımıza katılan siz değerli basın mensuplarına özellikle teşekkür ederiz. Şehre yaptığımız yatırımların yanı sıra, basın mensupları ile de zaman zaman bir araya gelmeyi sizlerle görül alış verişinde bulunmayı hedeflemekteyiz. Bizler hep birlikte yürümemiz halinde başarıya ulaşılabileceğinin farkında olan bir ekibiz. Ve bu anlamda birlikteliğimizin sürdürülebilmesi için elimizden gelenleri de yapmaya çalışacağız.'
(ERZ-AT-Y)

23.05.2017 15:18:35 TSI
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