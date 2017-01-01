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Türkiye'nin en büyük atletizm salonunda sona gelindi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:19
Türkiye'nin en büyük atletizm salonunda sona gelindi
Türkiye'nin en büyük atletizm salonunda sona gelindi
- Dündar: "Olimpiyat şampiyonları bu tesisten çıkacak"

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin en büyük atletizm salonunun inşaatında sona gelindi. Başkan Mustafa Dündar, "72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu'nu kısa süre içerisinde tamamlayarak Türk sporunun hizmetine sunacağız" dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu'nda incelemelerde bulundu. Osmangazi Belediyesi'nin 16 vizyon projesi arasında yer alan Osmangazi Atletizm Salonu inşaatında, çatı kaplama ve sıva çalışmaları gibi işlemlerin tamamlandığını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, açıkladığımız vizyon projeler içerisinde yer alan Türkiye'nin en büyük atletizm salonu inşaatında son aşamaya geldik. Salonun çatı kaplaması ve sıva çalışmaları bitti. Şu anda ıslak zemin olarak tabir edilen inşaat çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içinde bu modern tesisi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.
İçerisinde sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti, ısınma ve dinlenme alanlarının yer alacağı tesisin, 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük salonu olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Atletizm salonumuz tamamlandığında, ev sahipliği yapacağı pek çok uluslararası etkinlik sayesinde Bursa'nın adının yurt dışında duyulmasına çok büyük katkı sağlayacak. Osmangazi Belediyesi olarak hedefimiz, pek çok farklı branşlarda spor tesisleri inşa ederek Osmangazi'yi spor şehri yapmak. Artık tamamlanma aşamasına geldiğimiz bu tesisimiz de bunun en güzel örneklerinden biri. Türkiye'nin atletizm branşında en büyük tesisini Osmangazi'de inşa ederek, bu branşta ülkemizin en önemli sporcularının Bursa'dan yetişmesine zemin hazırlamış olacağız. Bu tesislerden çıkacak olan sporcularımız, katılacakları ulusal ve uluslararası müsabakalarda, olimpiyatlarda elde edecekleri derecelerle bayrağımızı göndere çekerek bizlerin gurur kaynağı olacaklar" şeklinde konuştu.
(MŞ)

23.05.2017 15:19:19 TSI
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