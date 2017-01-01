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Başkan Şirin'den özel ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gönül Projesi kapsamında evlilikte 50 yılını dolduran Mehpare-Yılmaz Özkuran çiftinin evine konuk oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in büyük beğeni toplayan Gönül Projesi ziyaretleri devam ediyor. Proje kapsamında evlilikte 50 yılı geride bırakan Mehpare-Yılmaz Özkuran çiftinin evine konuk olan Başkan Şirin, çifte 50 yıl önceki nikah defterinin çerçeveletilmiş bir fotoğrafını hediye ederek jest yaptı. Keyifli geçen ziyarette konuşan Başkan Şirin, "Çok değerli büyüklerimiz Mehpare teyzemiz ile Yılmaz amcamız evlilikte 50 yılı geride bırakarak gençlerimize güzel örneklerden birini yaşıyorlar. Bizler de onları hatırlamak, hatırlatmak, geçmişe götürmek için evlerine konuk olduk. 50 yıl önceki fotoğraflarına bakarak anılarını tazeleyeceklerini düşündüğüm büyüklerimiz, saate bakarak da bizleri anmış olacaklar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Özkuran Ailemize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi. Başkan Şirin'in hediye jesti karşısında duygulanan Özkuran Çifti ise, "Başkanımızdan Allah razı olsun bizleri 50 yıl öncesine götürdü. Şu fotoğraflara bakınca o zaman ki anılarımız gözlerimizde canlandı. Bu değeri hediyeleri evimizin baş köşesine asacağız. Bizleri hatırladıkları, özel hediyeleriyle mutluluğumuza mutluluk kattıkları için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

(AY-Y)



23.05.2017 15:21:17 TSI

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