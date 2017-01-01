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Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvası sona erdi



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MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. Turnuvada, 120 minik tenisçi mücadele ederken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'yi sağlıklı bireylerin yaşadığı bir spor şehrine dönüştürdüklerini söyledi.

Erdemli Belediyesi, tenis sporunu sevdirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ücretsiz tenis kursları açan ve turnuvalar düzenleyen belediye, kurslarda eğitim gören 8-10 yaş arası minik tenisçiler için turnuva düzenledi. 120 tenisçinin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, küçük sporcuları aileleri de yalnız bırakmadı.

Turnuvada başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Başkan Tollu tarafından verildi. Törende konuşan Başkan Tollu, gençlerin ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına Erdemli Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını dile getirdi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda Erdemli'nin bir spor şehrine dönüştüğünü belirten Tollu, tenis, voleybol, futbol, güreş, basketbol, savunma, boks gibi spor branşlarına destek olmaya ve bu branşlarda kurs açmaya devam edeceklerini ifade etti. Tollu, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü gereği gençlerimizi spora yönlendirmeye devan edeceğiz" dedi.

(KYM-Y)



23.05.2017 15:21:17 TSI

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