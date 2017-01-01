ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvası sona erdi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:21
Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvası sona erdi
Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. Turnuvada, 120 minik tenisçi mücadele ederken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'yi sağlıklı bireylerin yaşadığı bir spor şehrine dönüştürdüklerini söyledi.
Erdemli Belediyesi, tenis sporunu sevdirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ücretsiz tenis kursları açan ve turnuvalar düzenleyen belediye, kurslarda eğitim gören 8-10 yaş arası minik tenisçiler için turnuva düzenledi. 120 tenisçinin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, küçük sporcuları aileleri de yalnız bırakmadı.
Turnuvada başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Başkan Tollu tarafından verildi. Törende konuşan Başkan Tollu, gençlerin ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına Erdemli Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını dile getirdi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda Erdemli'nin bir spor şehrine dönüştüğünü belirten Tollu, tenis, voleybol, futbol, güreş, basketbol, savunma, boks gibi spor branşlarına destek olmaya ve bu branşlarda kurs açmaya devam edeceklerini ifade etti. Tollu, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü gereği gençlerimizi spora yönlendirmeye devan edeceğiz" dedi.
(KYM-Y)

23.05.2017 15:21:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Rus tarım heyeti Mersin’de
YEREL

RUS TARIM HEYETİ MERSİN’DE
UKOME Daire Başkanı Tektemur, Başkan Dinçer'i ziyaret etti
YEREL

UKOME DAİRE BAŞKANI TEKTEMUR, BAŞKAN DİNÇER'İ ZİYARET ETTİ
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Mersin'de muhtarlık binaları yenileniyor
YEREL

MERSİN'DE MUHTARLIK BİNALARI YENİLENİYOR
Başkan Kocamaz, hayırsever iş adamları ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ, HAYIRSEVER İŞ ADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Tat Bakliyat, 100 milyon dolarlık ihracatla yüzde 44 büyüdü
YEREL

TAT BAKLİYAT, 100 MİLYON DOLARLIK İHRACATLA YÜZDE 44 BÜYÜDÜ
Ayşe Göknur Shanal'dan &quot;Sidney'den Mersin'e&quot; konseri
YEREL

AYŞE GÖKNUR SHANAL'DAN "SİDNEY'DEN MERSİN'E" KONSERİ
Toroslar Belediyesi'nde vezneler hafta sonu da açık
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ'NDE VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK
Siber saldırılar MTSO'da masaya yatırıldı
YEREL

SİBER SALDIRILAR MTSO'DA MASAYA YATIRILDI
Mersin merkezli terör operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU

Başkan Mustafa Turgut ok ve trap atışı yaptı
YEREL

BAŞKAN MUSTAFA TURGUT OK VE TRAP ATIŞI YAPTI
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu
YEREL

MERSİN'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Mersin'deki Çerkesler sürgünü andı
YEREL

MERSİN'DEKİ ÇERKESLER SÜRGÜNÜ ANDI
Mersin'de 'Doğadan Yörük sofrası yöresel tatlar yarışması' yapıldı
YEREL

MERSİN'DE 'DOĞADAN YÖRÜK SOFRASI YÖRESEL TATLAR YARIŞMASI' YAPILDI
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Uluslararası satranççılar, 19 Mayıs ve Atatürk için mücadele etti
YEREL

ULUSLARARASI SATRANÇÇILAR, 19 MAYIS VE ATATÜRK İÇİN MÜCADELE ETTİ
&quot;Şarkılarla Şiirlerin Dansı&quot; konseri müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL

"ŞARKILARLA ŞİİRLERİN DANSI" KONSERİ MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
Mersin merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Anamur'da kekik ve adaçayı hasadı başladı
YEREL

ANAMUR'DA KEKİK VE ADAÇAYI HASADI BAŞLADI
Beylice Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı
YEREL

BEYLİCE MAHALLESİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
Gezende'de Erik Festivali coşkusu
YEREL

GEZENDE'DE ERİK FESTİVALİ COŞKUSU
Silifke'de Bisiklet Kriteryumu yoğun ilgi gördü
YEREL

SİLİFKE'DE BİSİKLET KRİTERYUMU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

BİLGİSAYAR EFEKTİ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..
  • 4 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü