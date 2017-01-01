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Konya'da 'Emeğinizi Ödüllendirin' yarışmasının ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın 9 branşta düzenlediği Emeğinizi Ödüllendirin Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından düzenlenen Emeğinizi Ödüllendirin isimli branş yarışmaları ile Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı İzleri isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde devam eden 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, yarışmalara katılan yaklaşık 500 eserin her birinin çok değerli olduğunu belirterek, bütün katılıcıları tebrik etti. Konuşmaların ardından 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni öncesi kursiyerler arasında Ahşap Boyama, Altın Nakışı, Çini, Ebru, İğne Oyası, Mefruşat, Takı Tasarım, Tel Kırma, Resim dallarında düzenlenen Emeğinizi Ödüllendirin yarışmasında dereceye girenler ile Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı İzleri fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödülleri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, jüri üyesi olan sanatçılar ve akademisyenler ile KOMEK ve ASEM yöneticileri takdim etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

Emeğinizi Ödüllendirin Yarışmasında dereceye giren isimler şöyle: Ahşap Boyama: Birinci Nermin Yağcı, ikinci Şeyma Gezgiç, üçüncü Hasibe Eken, jüri özel ödülü Hümeyra Kaplan. Altın İşi: Birinci Fatma Erkut, ikinci Ayşe Nur Topalak, üçüncü Niğmet Karakaya, jüri özel ödülü Ebru Elliiki. Çini: Birinci Emel Koç, ikinci Havva Selvi, üçüncü Ruhiye Civelek, jüri özel ödülü Baharistan Tengirşen. Ebru: Birinci Kevser Yener, ikinci Dilek Çelik, üçüncü Hayriye Sürel, jüri özel ödülü Sevgi Selam. İğne Oyası: Birinci Hediye Tok, ikinci Süheyla Söğüt, üçüncü Halime Sarıbaş, jüri özel ödülü Songül Eren. Mefruşat: Birinci Keziban Çetinkaya, ikinci Meral Karakuş, üçüncü Şenay Acar, jüri özel ödülü Selma Akkoyun. Takı Tasarım: Birinci Meltem Uğuz, ikinci Melike İlkay Deveci, üçüncü Şükran Sarıkaya, jüri özel ödülü Vesile Taşbaş. Tel Kırma: Birinci Ayşe Araç, ikinci Kamile Gelir, Üçüncü Nurgül Karabıyık, jüri özel ödülü Nadire Yüksel. Resim: Birinci Kezban Demirci, ikinci Nurten Yıldız, üçüncü Şerife Özmen, jüri özel ödülü Seyhan Bayburt. Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı İzleri Fotoğraf Yarışmasında ise birinci Mustafa Varol, ikinci Ömer Şahin, üçüncü Yüksel Açıkgöz oldu.

(AH-Y)



23.05.2017 15:21:24 TSI

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