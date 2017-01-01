Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Beyaz'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan şehit ve gazi yakınları Kaymakam Ökkeş Beyaz'ı makamında ziyaret etti.
Şehit ve gazi yakınları, Kaymakam Beyaz'a, içerisinde Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim bulunan bir hediye takdim etti. Kaymakam Beyaz, şehit ve gazi yakınlarından aldığı hediyeden ötürü kendilerinden müteşekkir olduğunu dile getirdi. Şehit ve gazi yakınları Kaymakam Beyaz'ın kendilerine samimiyetinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
(SÖ-MP-Y)
23.05.2017 15:21:53 TSI
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