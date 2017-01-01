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Bursa Suriye Toplum Derneği'nden Dündar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Suriye Toplum Derneği Başkanı Yahya Alkojak, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Ziyaretinden dolayı Bursa Suriye Toplum Derneği Başkanı Yahya Alkojak'a teşekkür eden Başkan Dündar, "Suriyeli vatandaşlar, ilçemizde daha çok Altıparmak ve Çarşamba bölgesinde yaşıyor. O bölgede yoğun bir şekilde ticari faaliyetler yürütüyorlar. Suriyeli vatandaşların işlettiği mekanlardaki tabelaların sadece Arapça olmasından dolayı kamuoyunun bir rahatsızlığı oldu. Türkçe açıklama olmadığı için vatandaşlarımız Suriyelilerin dükkanlarında ne satıldığını bilmediklerini bu yüzden de alışveriş yapmadıklarını ifade ettiler. Geçen hafta yaptığımız incelemelerde, Suriyelilerin işlettiği dükkanların çoğunun ruhsatlı olduğunu gördük. Tıpkı Türk vatandaşlarımız gibi vergilerini ödüyorlar. Bütün kanuni yükümlülükleri yerine getiriyorlar. Ruhsatı olmayan işletmelere de gerekli uyarılar ve işlemler yapılıyor. Yapmış olduğumuz tebligatlar sonucu Arapça tabelaların yanına Türkçe açıklamalar da yazılıyor. Bursa Suriye Toplum Derneği ile de iletişim halinde olarak Türk ve Suriyelilerin birlikte huzur içerisinde yaşaması adına çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki dernek olarak, Suriyelilerin kanunlara uyması noktasında gerekli uyarıları yapacaklar. Suriyeliler ile Türklerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması hem onların, hem de bizlerin dileği" dedi.

(MŞ)



23.05.2017 15:25:19 TSI

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