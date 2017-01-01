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Gümüşhane'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

- Genç bilim adamları eserlerini sergiledi

- Spor salonunda 10 okuldan 130 proje sergilendi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de toplam 10 okuldan 130 projenin sergilendiği TÜBİTAK bilim fuarı Aydın Doğan Spor Salonunda açıldı.

Toplam 260 öğrencinin görev aldığı ve salonu dolduran projelerin açılışını Vali Okay Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Taş ve davetlilerle birlikte gerçekleştirdi.

Sergide 5 orta, 5 liseden 260 öğrencinin hazırladığı 130 proje görücüye çıktı. Aralarında bölge birincileri ve Türkiye'de ilk 5'e giren projelerin yer aldığı sergide sorumlu öğretmenler eşliğinde öğrenciler sergiyi gezenlere projeleriyle ilgili bilgiler aktardı.

İki gün devam edecek olan sergideki hemen her projeyi inceleyen Vali Memiş, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada projelere öğrenci ve öğretmenlerin çok büyük emek verdiğini söyledi.

Bütün öğrencileri, öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürlüğünü, okul müdürlerini tebrik eden Vali Memiş, "Hakikaten çok güzel bir çalışma olmuş. Gurur duydum. Gümüşhane olarak biz eğitime çok önem veren bir iliz. En son TEOG sınavı verilerinde Karadeniz Bölgesi'nin en iyi iliyiz diyebilirim. 12 tane öğrencimiz bütün soruları doğru cevaplandırdılar. Bu sayıyı biz önümüzdeki yıl daha da artıracağız. Fiziki mekanların iyileştirilmesini önemsiyoruz ama fiziki mekanlarla birlikte öğrencilerin eğitim öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik de projemiz var. Kodlama projemiz var. Geleceğin Steve Jobs'larının Bill Gates'lerinin Gümüşhane'de yetişmesini istiyoruz. Bu sene SODES projelerinin yarısından fazlasını kodlama projesine ayırdım. Bunu çok önemsiyorum" dedi.

Çocukları milli, yerli ve manevi değerlerle aynı zamanda da çağın gereklerine uygun yetiştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Vali Memiş, "Nano-teknoloji, giyilebilir teknoloji ve nesnelerin interneti gibi rekabetin çok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sadece tüketen değil üreten de bir toplum olmaz zorundayız. Çocuklarımız üreten gençler olmak zorunda. Biz bu öğrencilerle gurur duyuyoruz. Onların çalışmalarını gördük, hepsi bilimsel ve el emeği göz nuru. Geleceğe daha ümitle bakıyoruz ve bunun için çok sebep var. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)



23.05.2017 15:26:10 TSI

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