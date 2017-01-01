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Osmangazi'de sokak hayvanları sahipsiz kalmıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 15:28
Osmangazi'de sokak hayvanları sahipsiz kalmıyor
Osmangazi'de sokak hayvanları sahipsiz kalmıyor

(Fotoğraflı)

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.
Belediye Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri, birçok sahipsiz kedi ve köpeği yeni sahiplerine kavuşturdu. 10 yıldır faaliyet gösteren merkez, Türkiye'nin her yerindeki yardıma muhtaç sokak hayvanlarına da kucak açıyor. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edilmesine imkân sağlayan, ileri teknoloji cihazlarının bulunduğu tesiste, hayvanlar aynı zamanda sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor.
Hayvan severlerin her gün ziyaret edip sahiplendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği merkezde 2017 yılının ilk 4 ayında toplam 184 hayvan, hayvansever vatandaşlar tarafından sahiplenildi. Barınakta yeni can dostlarıyla buluşan vatandaşlar, hayvanların her türlü bakımlarını üstlendi. Duyarlı vatandaşlar, insanların petshoplardan hayvanlar satın aldıklarını ancak bir müddet sonra bakımının zor gelerek sokağa bıraktıklarını ifade ederek, barınaklardan hayvan sahiplenilmesinin önemine vurgu yaptı.
Merkezin, Bursa'nın dışında Türkiye'nin her yerinde yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına kucak açtığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak daha iyi şartlarda bakılması ve tedavilerinin yapılması için barınağa getirildiklerini söyledi. Sokaklardaki başıboş hayvanların bakımının üstlenildiği gibi onların insanlara zarar vermelerinin de önüne geçildiğini aktaran Başkan Dündar, "Bakım ve tedavilerinin dışında, barınaktaki hayvanların sahiplendirilmesi konusunda da çalışıyoruz ve bunu önemsiyoruz. Barınağımızı ziyaret eden vatandaşlarımız başta olmak üzere, okullarımızdan gelen öğrencilerin, petshoplar yerine, barınaktaki hayvanları sahiplenmelerini sağlıyoruz. Bunun dışında, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, tedavileri ve bakımları ile ilgili başta okullarımız olmak üzere toplumun her kesimine yönelik seminerler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

23.05.2017 15:28:19 TSI
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