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KAYMEK Sergisi'nde renkli görüntüler



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK'in açmış olduğu Anadolu'nun en büyük sergisi Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde devam ediyor. Sergide her gün birbirinden farklı gösteriler de yapılıyor. Bu anlamda erkeklerin katılımıyla yapılan pratik tatlılar yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

18 Mayıs'ta Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde kapılarını açan Büyük KAYMEK Sergisi'ni ilk dört günden yaklaşık 15 bin kişi gezdi. Sergide hem gündüz hem de akşamları birbirinden renkli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda erkeklerin katılımıyla pratik tatlılar yarışması yapıldı. Jüri huzurunda tatlı yapmaya çalışan erkekler, birbirlerini geçmek için büyük gayret gösterdiler.

Gün boyunca ayrıca Kağıt Telkari Gösterisi yapıldı, Etkili ve Güzel Konuşma Semineri verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. KAYMEK Sergisinde 23 Mayıs Çarşamba günü Cam Sanatı Gösterisi, İşaret Dili Kursiyerlerinin Sunumu ve Pratik-Dekoratif Ev Aksesuarları Yapımı gibi etkinlikler yapılacak. 24 Mayıs Perşembe günü ise Saç Analizi, Gölge Sanatı Gösterisi, Çocuk Tiyatrosu ve Neşet Ertaş tadında müzik dinleti gibi etkinlikler yer alıyor.

KAYMEK Sergisi 1 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacak.

(AG-AÖ-Y)



23.05.2017 15:30:16 TSI

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