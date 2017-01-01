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Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da görev yaparken başka illere tayin olan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlenen organizasyonda tayinleri çıkan hakimler Gökalp Tarık Günaydın, Kaya Genez, Osman Acet ve Cumhuriyet Savcıları Serdal Sarıdağ, Hüseyin Işık, Yalçın Gümüş, Ahmet Ören ve Cihan Alabay'a bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, yeni görevlerinde başarı diledi. Başsavcı Uğurhan Kuş yemekli programda yaptığı konuşmada, "Bizler birer hukukçuyuz. Gerektiğinde birer ara bulucu, uzlaştırıcı, adalet sağlayıcıyız. Ancak önemli olan adaletin öyle yada böyle sağlanması değil, adaletin hızlı, verimli ve isabetli sağlanmasıdır. Diğer taraftan adil olmak kadar adil görünmekte önemlidir. Toplumun bizden beklentisi de budur. Ayrıca, içindeki hain unsurları temizleyen yargı teşkilatı, geleceğe güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecek ve en kısa sürede toplumun beklentilerini karşılayarak kendisine olan güveni en üst seviyeye çıkaracaktır. Bizlere düşen ise bu yolda tüm gücümüzle ve kudretimiz ile çalışarak bu hassasiyetlerimizi kaybetmemektir. Sizlere yeni görevlerinizde başarılar diliyor, bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Adem Aygün ve diğer hakim ile savcıların da aileleriyle birlikte katıldığı veda yemeğinde, tayini çıkan hakim ve savcılara ayrıca plaket verildi.

(Şİ-SD-Y)



23.05.2017 15:30:29 TSI

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