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Akyürek: "Altyapıda hedeflerimizin üzerine çıkıyoruz"



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Büyükşehir Yasası'nı en başarılı uygulayan su ve kanalizasyon idarelerinin başında geldiğini belirterek, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 2019 yılına kadar altyapı yatırımlarının tamamlanması ile ilgili koyduğumuz 5 yıllık hedefin tamamına ulaşıp, hatta ilave yeni bir kısım yatırımların gerçekleştirilebileceğini gösterdi. Hem hedef koyuyoruz, hem de ilave hizmetlerimizle hedeflerimizin üstüne çıkıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, KOSKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu için toplandı. Mayıs ayı toplantılarının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek başkanlığında gerçekleştirildi.



"Yeni bir gelişme ve yükselme süreci başladı"

AK Parti Olağan Genel Kurulu'na atıfta bulunarak fiili olarak cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanmaya başlandığını ve yatırımların artacağını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Bildiğiniz gibi Pazar günü itibariyle Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanmaya başlanmış oldu. Geçiş dönemi kuralları ülkemiz için hayırlı olsun. Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla bir yerde beklemekte olan piyasaların, beklemekte olan birçok kararın yürürlüğe gireceğini düşünüyoruz. Şehrimizde de yeni bir hareketlilik, ekonomik büyüme, yatırımlarda artış, sektörel olarak yeni bir gelişme sürecinin başlayacağını düşünüyoruz. Belediye olarak en önemli sorumluluğumuz; alt yapının güçlendirilmesi, yatırım yapılabilir şehir yapısının güçlendirilmesi ve genel olarak bu gelişmelere hazırlıklı olmaktır" dedi.



"En başarılı su ve kanalizasyon idarelerindeniz"

6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği son üç yıl içinde KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün, konulan 2 yıllık hedeflerin önemli bir bölümüne ulaştığına dikkat çeken Başkan Akyürek, "Bundan sonraki süreçte de 2019 yılına kadar KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, altyapı yatırımlarının tamamlanması ile ilgili koyduğumuz 5 yıllık hedefin tamamına ulaşıp, hatta ilave yeni bir kısım yatırımların gerçekleştirilebileceğini gösterdi. Şu ana kadar yüzlerce kilometre kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı, yüzlerce su deposu yapılması, kuyuların açılması ile ilgili çalışmalarımızda Büyükşehir Yasası çerçevesindeki en başarılı su ve kanalizasyon idarelerinin başında KOSKİ geliyor. Bundan dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza, genel kurul üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyoruz"

Türkiye'deki Büyükşehirler içerisinde en çok belediyenin Konya'da mahalleye dönüştüğünü, en yaygın yerleşim alanlarının da Konya'da olması dolayısıyla ek sorumluluklar üstlendiklerini kaydeden Başkan Akyürek, "Şu ana kadar bu sorumluluklarımızı başarıyla yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Gelecek iki yıl içinde hiçbir yerleşim yerinde su ve kanalizasyon problemi kalmayacak. Süreç içerisinde iyileştirmeler devam edecek. Ama bu yıl mahalle olan beldelerimizdeki kanalizasyon çalışmalarını tamamlamakla birlikte belli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmış yerleşim yerlerinde de kanalizasyon yapımını hedefliyoruz. Buna göre bir sistem gerçekleştiriyoruz. Yani hem hedef koyuyoruz genel kurulumuzla birlikte; hem de hedeflerimizin üstüne çıkıyoruz. Bu önümüzdeki iki yıl içinde de belli büyüklükteki mahallelerimiz ya da stratejik önemi olan yerleşim yerlerini öncelikli ele alarak alt yapılarını tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

KOSKİ Genel Kurulu'nun ilk oturumu Gündemdeki konuların görüşülmesi ile tamamlandı.

(AH-Y)



23.05.2017 15:30:38 TSI

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