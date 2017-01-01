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Selçuk Üniversitesinin desteğiyle Zeynel Bey Türbesi taşındı



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KONYA (İHA) - Batman-Hasankeyf'te Ilısu Barajı ve HES Projesi Göl Alanı içerisinde sular altında kalacak olan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali Lorasokkay'un da katkılarıyla taşındı.

'Zeynel Bey Türbesinin Taşıma ve Koruma Yapımı İşi' kapsamında yapılan tarihi eserin taşınacağı 25 metre genişliğindeki servis yolunun üst yapısının hesaplamaları Selçuk Üniversitesinin desteğiyle yapıldı. Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin Türkiye'de ilk defa bütünsel olarak taşınmasına karar verilen çalışmada, 550 yıllık tarihi Zeynel Bey Türbesinin Yeni Kültürel Park Alanına taşınmasında, 150 tekerden oluşan 8 adet Tahrikli Modüler Taşıyıcı (SPMT) kullanıldı.

Bin 150 tonluk Zeynel Bey Türbesinin yanı sıra önümüzdeki dönemde taşınması planlanan aynı servis yolundan bütünsel olarak taşınacak Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi de düşünülerek yaklaşık bin 760 ton için servis yolunda Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri, özel bir üst yapı modeli kullanılarak hesaplamaları titizlikle yaptı. Öğretim üyeleri, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle bir bütün olarak 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesinin taşıma işleminin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

(US-AH-Y)



23.05.2017 15:32:43 TSI

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