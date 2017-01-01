Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan - Şanlıurfa Yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 06 BD 5513 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerlere vurdu.
Otomobil sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Şİ-SD-Y)
23.05.2017 15:34:30 TSI
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