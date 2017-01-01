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TED'li öğrenciler mezuniyet sevincini Liv Suit Otel'de kutladı

23 Mayıs 2017 Salı, 15:34
TED'li öğrenciler mezuniyet sevincini Liv Suit Otel'de kutladı
TED'li öğrenciler mezuniyet sevincini Liv Suit Otel'de kutladı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın en başarılı özel kolejleri arasında ön sırada yer alan TED Koleji Ortaokulu öğrencileri mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Liv Suit Otel'de gerçekleşen mezuniyet törenine öğrenciler, öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı.
Birçok alanda gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Diyarbakır'ın köklü okullarından biri olan TED Koleji Ortaokul öğrencilerine görkemli bir mezuniyet töreni düzenledi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği gecede Türkçe, Kürtçe şarkıların yanı sıra türküler eşliğinde oyun havaları oynandı. Öğrenciler için hazırlanmış slayt gösterisi dev ekranda gösterilirken, öğrenciler duygularına hakim olamadı. Kimi öğrenci slayt bitene kadar alkışlarken, kimi öğrencide duygu dolu dakikalar yaşayarak, gözyaşlarına boğuldu.
Öğrencilerinin başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten ve böyle bir geceyi hak ettiklerini söyleyen TED Diyarbakır Koleji Müdürü Ozan Demiralp, "8 sınıf TEOG'da 14 öğrenci 500 puan aldı. 46 öğrenci geceye katıldı. Öğrencilerimiz bizler için bir cevherdir. Birbirinden saygılı öğrenciler yetiştirdik. Öğrencilerimizin tümü çalışkan başarılıdırlar. Öğrencilerimize güzel bir gece düzenledik, okul olarak moral verelim istedik ve kendilerine özel mezuniyet balosu yaptık. Bu gece ile 2016-2017 eğitim mezunlarımızı vermiş olduk. Allah evlatlarımızı bağışlasın, geleceği parlak öğrenciler yetiştirdik. 2 yıl önce eğitim hayatına giren TED koleji, Türkiye'nin sayılı okulları arasına girdi. Bu başarıya ortak olan öğrencilerimizi de kutluyorum" dedi.
Böyle bir gecede kendilerine destekte bulunan Liv Suit Otel yöneticilerine de teşekkür eden Demiralp, "Bu geceyi nerede yapalım telaşındaydık. Daha sonra Liv Suit Otel'i önerdiler. Bizde Liv Suit Otel'in Genel Müdürü Ferman Zaman bey ile görüştük ve bizlere böyle muhteşem bir gece sundular. Bu vesileyle Ferman Zaman bey ve tüm personellerine bu güzel gecede bizlere ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Eğitimin yanı sıra sporda da başarılar elde ettik"
Okul olarak eğitimin yanı sıra sporda da bir çok başarıya imza attıklarını dile getiren Demiralp, "Okul sporları faaliyet programında yer alan tüm branşlarda söz sahibi olan TED Diyarbakır Koleji, Basketbol'da Küçük Yıldızlar ve Yıldız Kızlar, Bireysel Karatede ve Tenis branşında ise takım halinde il şampiyonu olduk. TED Diyarbakır Koleji olarak okul sporlarında 4 ayrı branşta mücadele ederek, il şampiyonluğunun ardından yine bölgede çıktığımız müsabakalarda büyük bir başarı elde ederek Türkiye finallerine adımızı yazdırdık. Böylelikle TED Diyarbakır Koleji, Basketbol'da Küçük Yıldızlar ve Yıldız Kızlar, Bireysel Karatede ve Tenis branşında Diyarbakır'ı Türkiye finallerinde temsil etme hakkını elde etti. Basketbolda ise küçük kızlar takımımız Türkiye 4'üncüsü olarak bizleri gururlandırdılar ve sevindirdiler. TED koleji olarak amacımız Diyarbakır'da uzun yıllar boyunca eğitim ve öğretim alanlarında güzel hizmet etmek ve kaliteli öğrenci yetiştirmek tek gayemizdir" ifadelerinde bulundu.
(İHA-MP-Y)

23.05.2017 15:34:43 TSI
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