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Büyükşehir'den Giritliler evi ve otopark açıklaması

23 Mayıs 2017 Salı, 15:34
Büyükşehir'den Giritliler evi ve otopark açıklaması

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Giritliler Evi'nin yıkımının söz konusu olmadığını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üçgen Mahallesi'nde bulunan Çocuk Parkı ve Giritliler Evi'ni yıkıp, yerine katlı otopark yapılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, Üçgen Mahallesi 1003 Ada 20 Parselde bulunan 2793 metrekarelik alanda çalışmalara başlanan "Şarampol Katlı Otopark Yapımı" işi ile açıklama yapılması zorunluluğunun oluştuğu ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti:
"Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Kışla Mahallesi 12 bin 752 ada 1 parselin Özel İdare ve Otopark Alanı'ndan Park Alanı'na, Muratpaşa Mahallesi 1003 ada güneyinde yer alan Çocuk Bahçesi Alanı ve 5055 ada güneyinde yer alan park alanının bir bölümünün Katlı Otopark Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin 5 binde bir ölçekli Nazım İmar Planı ve binde bir ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmış, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.09.2015 tarihli 732 ve 733 sayılı kararları ile "çocuk bahçesi ve park alanlarının mevcut haliyle korunarak, her iki alanda yapılacak olan otoparkların tamamı yer altına yapılacaktır." şeklinde değiştirilerek oybirliği ile onaylanmıştır. Daha sonra, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Muratpaşa Mahallesi 1003 ada güneyinde yer alan "Çocuk Bahçesi Alanı'nın "Katlı Otopark Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 5 binde bir ölçekli nazım imar planı ve binde bir ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.11.2015 tarihli 1045 ve 1046 sayılı kararları ile oyçokluğu ile onaylanmıştır. Plan değişikliğine ilişkin Muratpaşa Belediyesi Başkanlığı'nın 13.11.2015 tarih ve 7119 sayılı yazısında "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 6. Madde 2. Bendinde; Mekansal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır." denmektedir. Konunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 6. Madde 2. Bendine istinaden değerlendirilmesi görüşü bildirilmiş olup olumsuz görüş verilmemiştir."
"Giritliler Evi'nin yıkımı söz konusu dahi olmayıp mevcut yapı korunmaya devam edecektir"
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Muratpaşa Mahallesi 1003 ada güneyinde yer alan trafo alanın, kreş alanı köşesinden alınarak, eski yerine otopark alanının köşesine alınmasına ilişkin binde bir ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarihli 237 sayılı kararı ile oybirliği ile onaylanmıştır. Suçlamalarda bahsi geçen ihaleye ilişkin, 13.04.2017 tarihinde 4734 Sayılı Kanunun 19. Maddesi'ne (Açık İhale) göre ihalesi yapılmış olup, ihaleye 6 firma katılmıştır. En düşük fiyatı veren firma ihaleyi almıştır. Açık ihale olup "peşkeş" ifadesi sadece sözlü iftira olarak kalmaktadır. Yine aynı şekilde suçlamada bahsi geçen Giritliler Evi'nin yıkımı söz konusu dahi olmayıp mevcut yapı korunmaya devam edecektir.Proje yapımı Şarampol yayalaştırma projesi ve bölge halkından gelen talepler doğrultusunda ele alınmıştır. Proje çalışmaları sırasında mevcut durum en hassas şekilde ele alınmış, tekrar tekrar üzerinde çalışılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi, bundan sonra da şeffaf bir şekilde çalışmalarına devam edecektir."
(SÇ-Y)

23.05.2017 15:34:54 TSI
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