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Erdemli'de açılan kurslarda 10 bin eser sergiye çıktı

23 Mayıs 2017 Salı, 15:45
Erdemli'de açılan kurslarda 10 bin eser sergiye çıktı
Erdemli'de açılan kurslarda 10 bin eser sergiye çıktı
- Kurs sonu sergilerin açılış kurdelesini Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak kesti

(Fotoğraflı)

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MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslarında ortaya çıkan eserlerin yaklaşık 10 binin yer aldığı yıl sonu sergilerinin açılışını Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak tarafından açıldı.
İlk açılış seramik, yağlı boya tablolar, mozaikler, hat, ebru rölyef, cam eserlerin yer aldığı Emine Kurtulan Sanat Atölyesinde gerçekleştirildi. Burada eserlerin bir bölümü sokakta sergilendi. 21 kursiyer tarafından geçen yıl Kasım ayından bu yana üretilen el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı. Kevser Çakacak, sergiyi başta Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk'un eşi Sülün Pamuk ve diğer ilçelerin kaymakam eşleriyle birlikte gezdi. Çakacak, eserler ile ilgili olarak Emine Kurtulan'dan detaylı bilgiler aldı.
Sergi gezisi sonunda bir konuşma yapan Kevser Çakacak, "Tebrik ediyorum, bütün emeği geçen arkadaşları. Becerikli ve zevkli eserler ortaya çıkardıkları için, bizlere böyle bir güzelliği yaşattıkları için. Hepsi el emeği hepsi çok orijinal. Seramik, yağlı boya, cam çalışmaları, hepsi birbirinden güzel eserler. Hepsi çok kıymetli. Yerinde görmek, arkadaşlarımızla paylaşmak istedik" dedi.
Açılan kursların kadınlar için büyük önem taşıdığını ifade eden Çakacak, "Bunların hepsi birer sanat eseri. Sanat öğrenme ve sanat edinme kurslarımızın hepsi bayanlarımız için altın bileziktir" diye konuştu.
Emine Kurtulan da, "Kasım ayından beri özellikle seramik çalışıyoruz. Çamurlar, yoğuruldu, şekillendi. Pişti ve bu hale geldi. Çalışırken, çok keyif aldık, stresimizi aldı" dedi.
Kursiyerlerden Ayşe Dölek ise, "çok güzel vakit geçirdik çok güzel eserler ortaya çıkardık. İnşallah çalışmalarımız böyle güzel devam eder" şekilnde konuştu.
Kevser Çakacak ilçede genel sergi kapsamındaki giyim, nakış dekoratif el sanatları, ahşap boyama, takı tasarım ve iğne oyası kurslarının sergi açılışlarını da gerçekleştirdi. Giyim kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen mini defile ise büyük alkış aldı.
Erdemli'de bu yıl ilçede 155 sosyal ve kültürel kurs, 24 okuma yazma kursları olmak üzere 536 kurs açıldı. 140 usta öğreticinin görev aldığı kurslara 12 bin 611 kursiyerin katıldığı bildirildi. sergilerde ise 19 kursta ortaya çıkan yaklaşık 10 bin eser sergilendi.
(OKİ-Y)

23.05.2017 15:45:43 TSI
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