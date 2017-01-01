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Van'da 'Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı' projesi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA)  Van Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi tarafından dördüncüsü düzenlenen 'Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı' projesinin ödül töreni yapıldı.

Elite World Van Hotel'de gerçekleşen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necla Orbay, ilçe milli eğitim müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. AR-GE Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Projesi Koordinatörü Uğur Özcaner'in açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin bir yıllık emeğin yansıması olduğunu vurgulayan Kırekin, "Projemiz, bir yıl boyunca okullarımızda sürdürdüğümüz her türlü etkinliğin yansımasıdır. Her eğitim kurumunda örnek olabilecek çalışmalar elbette ki vardır, ama en örneğini belli bir titizlikle seçip sizlere sunmak durumundayız. Gerçekten hepsi de çok güzel çalışmalar. O örnek çalışmalar bizlerin ufkunu, önünü, yönünü belirleyen güzel çalışmalardır. Ben bu gayretli çalışmalarından dolayı öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi kutluyor, projemize destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sponsorlara plaket verilmesi ile devam eden tören, dereceye giren projelere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



23.05.2017 15:47:46 TSI

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