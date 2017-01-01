TSK'dan terör örgütüne darbe
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Doğu ve Güneydoğu'da devam eden terörle mücadele operasyonları ve icra edilen arama tarama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kars Kağızman'da, icra edilen temas aramasında, toprağa gömülü halde 24 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 180 biksi makineli tüfek fişeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve 50 kilogram gıda maddesi ele geçirildi" denildi.
(IÇ-AA-Y)
23.05.2017 15:51:11 TSI
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