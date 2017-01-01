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Balıkesir'de 3D Tasarım ve Kodlama Atölyesi açıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 15:51
Balıkesir'de 3D Tasarım ve Kodlama Atölyesi açıldı
Balıkesir'de 3D Tasarım ve Kodlama Atölyesi açıldı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Bengi projesi kapsamında Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Üreten Nesil, Gelişen Toplum Projesi" protokolü kapsamında Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu'nda 3D Tasarım ve Kodlama Atölyesinin açılışı gerçekleşti.
Balıkesir'de Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu'nda 3D Tasarım ve Kodlama Atölyesi açıldı. Açılışı Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik birlikte yaptılar. Protokol üyeleri açılış sonrası sınıfı gezerek teknolojik çalışmalar ve yapılanlar hakkında bilgi aldılar. Protokol üyeleri sınıflarda eğitim veren üniversite öğrencilerine teşekkür belgesi, eğitim alan ortaokul öğrencilerine ise katılım belgelerini takdim ettiler.
Açılışta konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Yaptığımız projenin eserlerini görmekten mutluyuz. Yerel yönetimler değişik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gençlerimizin daha iyi yetişmesi, kalitenin yükselmesi ve her yere dokunma noktasında önemli görevler ifa ediyoruz. Milli Eğitim ile çok sayıda proje imzaladık. Gençlerimize ve eğitime büyük önem veriyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimizin daha donanımlı olmaları, enerjilerini sanal alem oyunlarından kurtarmış oluyoruz. Üreten nesil, gelişen toplum projesi. Üretmeyen bir toplumun geleceği olamaz. Bu proje teknolojik bir proje, hem gençlerimizin teknoloji ile tanışması adına bu projeyi önemsiyorum. Gençlerimiz 3D kodlama atölyesi sayesinde hayal ettiklerini yapacaklar. 3D kodlama ile 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı, Camii maketi yapımı var. Projeleri geliştirmek sizden, desteklemek bizden" dedi.
Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ise, "Eğitim önemli bir yatırım. Ülkenin geleceği eğitim ile kurtulabilir. Eğitime yapılan katkılar Bengi Projesi kapsamında desteklendi. Teknolojik tasarım, 3D kodlama atölyesi bu proje kapsamında önemli bir yer tutuyor" diye konuştu.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ise projenin önemli olduğunu ve gençlere büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek, projeye ortak olan ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.
(TS)

23.05.2017 15:51:20 TSI
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