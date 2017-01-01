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Hasköy'de uçurtma şenliği



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa uçurtma şenliği düzenlendi.

Hasköy'de gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde ilk olarak mini bir ilahi konseri verildi. Daha sonra ilçe genelinden katılım gösteren kafile halindeki okullara uçurtma dağıtımı yapıldı. Sorumlu öğretmenler tarafından öğrencilere ilk olarak uçurtma montajı hakkında bilgi verildi. Uçurtmaların dağıtılmasının ardından öğrenciler hazır hale getirdikleri uçurtmaları rüzgarın akışına bıraktılar. Birbirleri ile uçurtma yarıştıran öğrenciler; kıyasıya eğlenip, neşeli dakikalar geçirdiler.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Hasköy Kadir Rezan Has Kız YBO öğretmeni Serdar Aksak, mayıs ayının uçurtma ayı olduğunu belirterek, ilçedeki öğrenciler için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin şenlikten faydalanması gerektiğini ifade eden Aksak, "Burada ilk kez uçurtma etkinliği düzenledik" dedi.

Uçurtma etkinliği ile ilgili Belediye Başkanı Mürsel Özen'le görüştüklerini ve olumlu karşılık aldıklarını kaydeden Aksak, "Projemizi büyüterek ilçe bazında tüm okullarımızı dahil ettik. Böylece şu anda ilçemizde öğrenim gören tüm okullarımızın öğrencilerine uçurtma uçurtuyoruz. Bu kapsamda burada ilahi konserleri yaptık. Sosyal medyada mayıs ayının uçurtma ayı olduğunu görünce de bizimde çocuklarımız ilk kez uçurtma etkinliğine katılsın diye bu organizasyonu gerçekleştirdi. Programda desteği ve emeği olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gökhan Bilgin ise, uçurtma şenliğinin öğrenciler için mutluluk verici bir an olduğunu ve kaynaşmayı öğrendiklerini belirtti. Bu tür etkinliklerin sürekli devam edeceğini ifade eden Bilgin, "Bugün burada hem öğrencilerimiz hem de bizler keyifli dakikalar geçirdik. Çocuklarla birlikte güzel havada hem ilahi konseri izleme ve uçurtma uçurma fırsatına ortak olduk. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



23.05.2017 15:51:43 TSI

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