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Akyazı'da asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde alt yapısı tamamlanmış mahallelerde sıcak asfalt serimi, alt yapısı devam eden yerlerde ise büz döşeme, yağmur suyu kanal açma ve kanal temizliği, gibi çalışmaları yaparak aynı zamanda SEDAŞ ve SASKİ'nin bu sokaklardaki alt yapı çalışmalarını da bitirmesini bekliyor. Ekipler çalışmaların tamamlandığı yerleri ise hızla asfaltlayarak alt yapı ve üst yapının sorunsuz hale gelmesini sağlıyor. Çalışmalar kapsamında Ömercikler Mahallesi ve Toki çevresinde bulunan tüm sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdüren ekipler plan ve program dahilinde ilçe genelinde çalışmalarına devam edecekler.

(RŞ-İÇ)



23.05.2017 15:52:35 TSI

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