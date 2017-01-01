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Şehit eşi, görev yaptığı okulda kütüphane açtı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da şehit eşi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Özlem Alagöz, Şehit İsmet Fatih Alagöz anısına öğretmenlik yaptığı okulda Z-Kütüphane yaptırdı.

Çukurova ilçesi Sungurbey Anadolu Lisesi'nde Şehit İsmet Fatih Alagöz anısına yaptırılan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı ve Şube Müdürü Cumali Döşlü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni olan şehit eşi Özlem Alagöz'e Adana Valisi adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı tarafından plaket takdim edildi.

(ELF-Y)



23.05.2017 15:56:06 TSI

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