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Refleks Lokomotif Ödülleri

23 Mayıs 2017 Salı, 15:57
Refleks Lokomotif Ödülleri
Refleks Lokomotif Ödülleri
- SANKO Holdinge, Bölgesel İşbirliğine Katkı Ödülü Verildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Doğu Akdeniz bölgesine yönelik olarak Adana'da yayın yapan Refleks Gazetesinin, bu yıl beşincisini düzenlediği "Refleks Lokomotif Ödülleri" kapsamında, SANKO Holding, "Bölgesel İşbirliğine Katkı" ödülüne değer görüldü.
Adana'da bir otelde düzenlenen Refleks Lokomotif Ödülleri etkinliğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Zülfikar İnönü Tümer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü, Adana Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Süleyman Sönmez, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile sanayici ve iş adamları katıldı.
Refleks Gazetesi İmtiyaz Sahibi Esra Özden ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan, SANKO Holding'e "Bölgesel İşbirliğine Katkı" ödülü verilmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:
"Tekstil, enerji, çimento, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları başta olmak üzere 11 sektörde Türkiye'nin devleri arasında yer alan SANKO, Doğu Akdeniz'in geleceğine her zaman inandı. Bölgede yaptığı liman, çimento fabrikası, beton santrali, baraj ve hidroelektrik santrali yatırımlarında, bulunduğu kentteki tedarikçilerle çalışmayı tercih etti. Böylece, yatırımların oluşturduğu ekonominin, çarpan etkisiyle Doğu Akdeniz'in daha fazla büyümesine katkı koydu. Gelecek planlarında Doğu Akdeniz'e önem veren SANKO'nun yatırım planlarında bölge illeri de yer alıyor."
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, SANKO Holding'in ödülünü, Yönetim Kurulu adına Basın - Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek'e verdi. Çiçek, teşekkür konuşmasında, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun ani gelişen programı dolayısıyla törene katılamadığını ve "hemşehrilerim" dediği Adanalılara sevgi ve selamlarını gönderdiğini belirterek, "SANKO Holding'i bu ödüle değer gören jüri ve Refleks Gazetesi okurlarına kurumum adına teşekkür ederim" dedi.
Bu arada, gecede "Yılın İş Kadını", "Yılın Genç İş adamı", "Yılın Girişimcisi", "Yılın Genç İş Kadını", "Yılın En Sosyal Şirketi", "Yılın İnovaktif Şirketi", "Yılın İhracatçı Şirketi", "Yılın İş Dünyası STK'sı", "Yılın KOBİ'si", "Yılın Markası" ve "Yılın İş adamı" kategorilerinde de ödül verildi.
(SD-Y)

23.05.2017 15:57:42 TSI
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