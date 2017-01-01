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Yıldırımlı miniklerin mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi YIL-MEK okul öncesi eğitim sınıfı öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Yıldırım Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığıyla 2016-2017 eğitim yılında, 34 merkezde 60 sınıf ve 112 şubede 3 bin 343 öğrenciye hizmet veren YIL-MEK okul öncesi eğitim sınıflarında mezuniyet heyecanı yaşandı. Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, sağlıklı ve donanımlı nesiller yetiştirmenin ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırım olduğunuvurguladı. Okul öncesi eğitimin bu doğrultuda atılan ilk adım olduğuna işaret eden Edebali, "Evlatlarımızın yalnızca müspet ilimler ile yetişen bir nesil olarak değil, sanatla, kültürle, tarihle de ilgilenen ve değerlerimizi özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımızın öğrenim hayatlarının yanı sıra en az bir spor branşı ve sanat dalı ile ilgilenmesini istiyoruz. Bu onların gelişimine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yavrularımıza bu imkanı sağlamak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmalıyız. Bunu gerçekleştirmenin anahtar noktası da okul öncesi eğitimden geçiyor. Davranışlar, örfler, adetler, gelenekler ve kişilik oluşabilmesi, sağlıklı bir aile ortamı ve okul öncesi doğru bir eğitimle gerçekleşebiliyor" diye konuştu.

Okul öncesi eğitim birimlerinin her yıl arttığını dile getiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde geçen yıl 31 okul öncesi hizmet birimimiz varken bu sayıyı 2016-2017 eğitim yılında 34'e çıkardık. 112 şubemizde 3 bin 343 yavrumuz eğitim görerek ilkokula ve sosyal hayata hazırlandı. Bu sayıyı yeterli görmeden okul öncesi birimlerimizi 69 mahallemizin tamamına yayma hedefindeyiz. Çocuklarımıza kaliteli bir eğitim verdik. Gösterdikleri karşılıksız emek ve sevgi ile evlatlarımızı yarınlara taşıyan, 3 bin 343 yavrumuzu hayata hazırlarken, eğitimi anne şefkatiyle özel ilgi göstererek gerçekleştiren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından miniklerin sergilediği gösteriler ayakta alkışlandı.

(MŞ)



23.05.2017 15:58:01 TSI

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