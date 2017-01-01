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31 Mayıs son gün

- Vergi borcu yapılandırmasında kritik tarih yaklaşıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığını ziyaret eden Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, yapılandırması ihlal olan vergi borçları için mükelleflere son şans verildiğini bildirdi.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Vergi Dairesi Grup Müdürü Ahmet Balıkçı, Vergi Dairesi Grup Müdürü Kamil Kurt AOSB Bölge Başkanlığı'nı ziyaret etti. OSB Başkanı Bekir Sütcü, OSB Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hikmet Aslan, Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Aksöz ve Mustafa Fidan, OSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin ziyarete ev sahipliği yaptı. Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanlarının getirildiğini hatırlattı. Ahmet Tunalı, "Kanuna başvuru süresi geçtiğimiz yılın Kasım ayında sona ermişti. Ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile mükelleflere son bir şans verildi" dedi.



Vergi borçlularına son şans

AOSB Başkanlığı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Ahmet Tunalı, yapılandırması ihlal olan borçluların, ödemesi gereken taksit tutarını geç ödeme zammı ile birlikte Mayıs ayının son gününe kadar ödemeleri halinde kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşabileceklerini kaydetti. Ahmet Tunalı, "Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek, yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemelerini peşin yapmaları durumunda indirimden yararlanabilecekler" diye konuştu.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"un kamu kurumları ile vergi mükellefleri ve vatandaşlar arasında barış ortamı sağlayacağını vurguladı. Sütcü, "Devletimizin sağladığı bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Son derece önem arz eden bu düzenlemeden tüm borçlular yararlanmalıdır" dedi.

(ELF-Y)



23.05.2017 15:58:34 TSI

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