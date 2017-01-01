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Derbent'te Kariyer Günleri etkinliği



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR), Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık tarafından ortaklaşa düzenlenen programda lise öğrencilerinin kariyerlerine ve gelecek planlamalarına katkı sağlayacak deneyimler paylaşıldı.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Siz gençler bu ülkenin geleceğisiniz. Bazı arkadaşlarınız ilerde Belediye Başkanı, Kaymakam veya Vali olacak. Doğru yönlendirme ve azimli çalışmayla gelecekte hedeflediğiniz mesleklere sahip olabilirsiniz. Büyüklerin bıraktığı görevleri, siz gençler devralacaksınız. Kiminiz doktor olacak, kiminiz öğretmen olacak. Bazı arkadaşlarınız ise yeteneklerine göre meslek tercih edebilecek. Artık, meslek tercihinde eğitim öğretimin önemi kadar, kişisel beceri ve yetenekler de etkili oluyor. Rehber öğretmenler ve aile desteği ile gençlerin kendilerini iyi hissedecekleri mesleğe yönelmeleri çok önemli. Küreselleşme ile artık Türkiye Dünya ile yarışan bir ülke haline geldi. Türkiye'nin söz sahibi olabilmesi için üretim de yapabilmesi gerekiyor. Siz gençler, yalnızca tüketen değil, üreten gençler olmalısınız. Böylece ürettiklerinizle ülkenize katkı sağlayabilirsiniz" dedi.

Öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Hamdi Acar, gelecekte kariyerlerine katkı sağlayacak veya meslek öğrenebilecekleri kurslara da gitmelerini önerdi.

Programın ardından Belediye Başkanı Hamdi Acar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yaldız, İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş ilçede faaliyet gösteren kursları ziyaret etti.

(US-AH-Y)



23.05.2017 16:02:02 TSI

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