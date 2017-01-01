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Taşkesenligil, final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına yoğun katılım sağlayan Erzurumlulara teşekkür ederek yarın Gümüşhanespor ile final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu.

Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98. yıldönümü kutlamalarının yanı sıra Gençlik Haftasının coşkulu geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Erzurumlulara ve kurum çalışanlarına bayram coşkusuna ortak oldukları için teşekkür etti.

Bir haftayı aşkın süre ile spor gösterileri, spor karşılaşmaları ve çeşitli aktiviteler ile gençliğin bayramını kutladıklarını vurgulayan Taşkesenligil, "Erzurum halkı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına büyük bir katılım göstermiştir. Kortej yürüyüşümüzün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki spor gösterilerimiz büyük ilgi görmüştür. Erzurum halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TFF 1. Lig yolunda yarın İstanbul Vodafone Arena'da Gümüşhanespor ile final maçı oynayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a başarı dileklerini ileten Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Şehrimizin gurur kaynağı Erzurumspor'umuz final maçını da kazanarak, adını TFF 1. Lige yazdıracaktır. Şimdiden Ali Demirhan başkanlığındaki kulüp yönetimimize, teknik heyete ve futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

(ERZ-Y)



23.05.2017 16:05:36 TSI

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