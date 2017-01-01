ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Taşkesenligil, final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu

23 Mayıs 2017 Salı, 16:05
Taşkesenligil, final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu
Taşkesenligil, final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına yoğun katılım sağlayan Erzurumlulara teşekkür ederek yarın Gümüşhanespor ile final maçına çıkacak olan BB Erzurumspor'a başarı dileğinde bulundu.
Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98. yıldönümü kutlamalarının yanı sıra Gençlik Haftasının coşkulu geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Erzurumlulara ve kurum çalışanlarına bayram coşkusuna ortak oldukları için teşekkür etti.
Bir haftayı aşkın süre ile spor gösterileri, spor karşılaşmaları ve çeşitli aktiviteler ile gençliğin bayramını kutladıklarını vurgulayan Taşkesenligil, "Erzurum halkı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına büyük bir katılım göstermiştir. Kortej yürüyüşümüzün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki spor gösterilerimiz büyük ilgi görmüştür. Erzurum halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
TFF 1. Lig yolunda yarın İstanbul Vodafone Arena'da Gümüşhanespor ile final maçı oynayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a başarı dileklerini ileten Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Şehrimizin gurur kaynağı Erzurumspor'umuz final maçını da kazanarak, adını TFF 1. Lige yazdıracaktır. Şimdiden Ali Demirhan başkanlığındaki kulüp yönetimimize, teknik heyete ve futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.
(ERZ-Y)

23.05.2017 16:05:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir kentin yöresel lezzetlerini tanıtıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KENTİN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TANITIYOR
Eski polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

ESKİ POLİSE FETÖ/PDY ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
Oltu'da takı tasarım ile grafik tasarım sergisi
YEREL

OLTU'DA TAKI TASARIM İLE GRAFİK TASARIM SERGİSİ
TYB Erzurum Şubesi'nden yazar Akif Emre için taziye mesajı
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN YAZAR AKİF EMRE İÇİN TAZİYE MESAJI
Ilıcalı &quot;Çiftçimize destek verip göçü durdurmalıyız&quot;
YEREL

ILICALI "ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERİP GÖÇÜ DURDURMALIYIZ"
BİRKONFED Erzurum yönetimi basın mensupları ile buluştu
YEREL

BİRKONFED ERZURUM YÖNETİMİ BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU
Erzurum'da 1090 adet kaçak Rus taşı tespih ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA 1090 ADET KAÇAK RUS TAŞI TESPİH ELE GEÇİRİLDİ
Horasanlı öğrencilerden anlamlı sergi
YEREL

HORASANLI ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI SERGİ
Aşkale'de gıda denetimi
YEREL

AŞKALE'DE GIDA DENETİMİ
DAİB inşaat firmaları &quot;Project Katar&quot; fuarına katıldı
YEREL

DAİB İNŞAAT FİRMALARI "PROJECT KATAR" FUARINA KATILDI
Nene Hatun'u kabri başında andılar
YEREL

NENE HATUN'U KABRİ BAŞINDA ANDILAR
1. Medya ödülleri sahiplerini buluyor
YEREL

1. MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR
Palerium AVM'de filografi sergisi açıldı
YEREL

PALERİUM AVM'DE FİLOGRAFİ SERGİSİ AÇILDI
Takla atan otomobil direğe çıktı: 2 yaralı
YEREL

TAKLA ATAN OTOMOBİL DİREĞE ÇIKTI: 2 YARALI
Erzurum'da &quot;1. Uluslararası Öğrenci Şöleni&quot;
YEREL

ERZURUM'DA "1. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ŞÖLENİ"
2. Geleneksel Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Günleri
YEREL

2. GELENEKSEL ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM GÜNLERİ
Burun estetiği ile genç görünmek mümkün
YEREL

BURUN ESTETİĞİ İLE GENÇ GÖRÜNMEK MÜMKÜN
Korkut, çocukların ilgi odağında
YEREL

KORKUT, ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞINDA
Sosyal medya kullanım nedenleri
YEREL

SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİ
Saç ekimi öncesi 8 maddeye dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ 8 MADDEYE DİKKAT
Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK UYARISI
Erzurum en çok göç alan 3'üncü il oldu
YEREL

ERZURUM EN ÇOK GÖÇ ALAN 3'ÜNCÜ İL OLDU
Rekor Erzurum'un
YEREL

REKOR ERZURUM'UN
Eski emniyet amirinin &quot;FETÖ/PDY&quot; davası
YEREL

ESKİ EMNİYET AMİRİNİN "FETÖ/PDY" DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..