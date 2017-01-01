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Adıyaman Belediyesinden okul yoluna kaldırım çalışması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Bilgi Anadolu Lisesi ile Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin yoğun şekilde kullandığı Bağdere Yoluna kaldırım döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve oldukça yoğun bir trafiğe sahip olan Bağdere yolunda yaşanabilecek olası bir kazanın önüne geçmek için Adıyaman Belediyesi, yaklaşık bin 500 metrelik kaldırım çalışmasını kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu beyin talimatları doğrultusunda yolda kaldırım çalışmalarına başladık. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için yoğun şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(CK-SD-Y)



23.05.2017 16:06:28 TSI

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