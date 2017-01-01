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ATSO Devlet Destekleri Zirvesi'ne büyük ilgi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından ilk kez gerçekleştirilen "Antalya Devlet Destekleri Zirvesi" büyük ilgi gördü.

ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda 09.30 - 17.00 saatleri arasında gerçekleşen "Antalya Devlet Destekleri Zirvesi"nde istihdam, ihracat, yatırım, kültür-turizm ve ar-ge destekleri hakkında sekiz ayrı kurum yetkilisi tarafından kapsamlı bilgiler verildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen mini fuarda ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SGK, İŞKUR, KOSGEB, TUBİTAK, Kredi Garanti Fonu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Antalya Üniversiteleri katılımcılarla birebir görüşerek çalışmaları ve destekler hakkında görüşme fırsatı buldu. Katılımcılar, ilgilendikleri destek paketleri konusunda 14 kurumun uzmanlarından doğrudan detaylı bilgi aldı.

Zirvenin açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Bakanlıkların, Bakanlığa bağlı kurumların, üniversitelerin, Kalkınma Ajansları'nın dönem dönem reel sektöre dönük son derece faydalı teşvik ve destek paketlerini yürürlüğe koyduklarını belirterek, "Ancak birçok yatırımcı, girişimci, girişimci adayı bu teşvik ve destekler konusunda bilgi sahibi olmadığı için bu fırsatlardan yararlanamıyor. Ülkemize katma değer oluşturacak, istihdam sağlayacak birçok iş fikri, fonlara ulaşamadığı için hayata geçmeden yok oluyor. İnovatif yenilikler yapmak isteyen, kapasite artırımına gitmek isteyen, yeni ortaklarla çok daha güçlü şekilde büyüyerek yoluna devam etmek isteyen işletmelerimizin önemli bir kısmı verilen desteklerden haberdar bile değil. Bir tarafta fonlar var, diğer tarafta bu fonlara ulaşamayan, hatta fonlar hakkında bilgi sahibi bile olmayan ciddi bir girişimci kitlesi mevcut. Biz de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu eksikliği tespit ettik ve KOBİ'lerimize destek verecek, onları doğru kaynaklara yönlendirecek KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğümüzü kurduk" dedi.

ATSO'ya gelen yoğun talepler üzerine böyle kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Yusuf Hacısüleyman şöyle konuştu:

"Bu zirveyi önümüzdeki yıllarda gelenekselleştirmek ve daha da güçlendirerek Antalya'nın gelecek, yatırım ve ortaklık vizyonunun konuşulduğu bir etkinlik haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu toplantı sadece "istihdam teşviki nedir", "ihracat teşviki nedir" konusunun ötesine gitmeli, gelecekte Antalya'nın tarım, turizm, sanayi vizyonunun da tartışıldığı, kamu-özel sektör işbirliğinin ele alındığı bir projeler, ortaklıklar ve destekler fuarına dönüşmelidir. Bu toplantıda kamu yöneticileri, yani destek verenler, destek alanlarla ve almak isteyenlerle, uygulamada sorun yaşayanlarla biraraya gelmeli, tartışmalı ve ortak çözümler bulunmalıdır. Devlet desteği sadece KOSGEB kredisi değildir. Sektörlerimiz, işletmelerimiz hem bireysel hem ortak proje hazırlamayı bilmelidir. Birçoğumuz devlet desteklerinin bize özel olmasını istiyoruz, yani hazır elbise gibi değil, özel dikim kıyafet bekliyoruz. Bu toplantılar devlet desteği algımızı, beklentilerimizi doğru bir yöne çevirmelidir."



Ankara'yı Antalya'ya getirdik

Hacısüleyman, "Bu toplantıyla ilgili bütün kurumları biraraya getirmiş bulunuyoruz. Aslında Ankara'yı Antalya'ya getirdik de diyebiliriz. Çünkü bize düşen bıkmadan, usanmadan üyelerimizi ihracata, Ar-Ge ye, daha fazla istihdama teşvik etmektir."

Zirve kapsamında yapılan "İstihdam destekleri" konulu seminerde, İŞKUR Şube Müdürü Mustafa Akgül ve SGK Müdür Yardımcısı Aykan Yıldız katılımcıları bilgilendirdi.

"Ekonomi Bakanlığı Genel Destekleri" konulu seminerde, İhracatı Geliştirme Uzmanı Mustafa Yılmaz "Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri", Dış Ticaret Uzmanı Tarık Aksoy, "Ekonomi Bakanlığı Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler", Dış Ticaret Uzmanı Emre Sağ, "Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvikleri" konusunda birer konuşma yaptı.

Kültür Turizm Bakanlığı Desteklerinin tanıtıldığı seminerde Başkontrolör İsmail Toktaş katılımcılara bilgiler verdi.

Ar-Ge Desteklerinin anlatıldığı seminerde ise TÜBİTAK Ar-Ge Desteklerini Başuzman Hasan Gönenç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ar-Ge Desteklerini Mühendis Berrak Kıran, Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Desteklerini BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, KOSGEB Ar-Ge Desteklerini ise KOSGEB Antalya Müdürü Kazım Akgün anlattı.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 16:08:58 TSI

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