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Vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta son günlerde danışmanlık firmalarının KOSGEB adıyla girişimcileri dolandırdıkları ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

KOSGEB Kars İl Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı danışmanlık firmalarının KOSGEB adıyla girişimci ve firmaları arayarak belli bir ücret karşılığında dosya gönderileceği, destek ve kredi konusunda yardımcı olunacağı gibi gerçeğe aykırı beyan ve bilgilerle vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kars Müdürlüğümüzce belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada, "KOSGEB desteklerimiz ücretsiz ve aracısız olarak verilmekte olup, KOSGEB hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız kurumun uzman personelinden yararlanabilmektedir. KOSGEB'den aradıklarını söyleyerek girişimci ve KOBİ'lerden para talep edenlere itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

(IÇ-AT-Y)



23.05.2017 16:09:52 TSI

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