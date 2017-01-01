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Büyükşehir'den sağlık semineri

23 Mayıs 2017 Salı, 16:11
Büyükşehir'den sağlık semineri
Büyükşehir'den sağlık semineri

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık seminerlerinde bu hafta "Sağlıklı Beslenme ve Obezite Cerrahisi" konusu ele alındı.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonu'nda yapıldı. Seminere Prof. Dr. Can Küçük ile Diyetisyen Esra Kula katıldı.
Diyetisyen Esra Kula, obezitenin vücuttaki yağ miktarının sağlığı bozacak derecede fazla olması ve yağ fazlasının boya göre olması gerekenden fazla olması olduğunu belirtti. Kula, obeziteyi diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi gibi yöntemlerle tedavi ettiklerini dile getirdi.
Prof. Dr. Can Küçük de, obezitenin neden olduğu rahatsızlıklar hakkında bilgi vererek bu tür durumlarda cerrahi yöntemi en son tercih ettiklerini dile getirdi.
(AG-AÖ-Y)

23.05.2017 16:11:01 TSI
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